Iordache: Ce să constate Comisia de la Veneția?

146023 – 26042018 – Presedintele Comisiei speciale care a modificat legile justitiei, Florin Iordache, a declarat joi pentru news.ro ca nu are ce sa contate Comisia de la Venetia referitor la legile justitiei, deoarece nu poate fi peste deciziile Curtii Constitutionale si numeste demersul PNL de a cere Comisiei de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) aprobarea sesizarii Comisiei un demers politicianist, “exportat in afara Romaniei”.

“Comisia de la Venetia ce sa constate? Comisia de la Venetia nu poate fi peste deciziile Curtii Constitutionale. Comisia de la Venetia nu va constata decat ca aceste modificari, pe care CCR s-a pronuntat de doua ori, sunt constitutionale. E un demers politicianist pe care cei de la PNL l-au exportat in afara Romaniei, in conditiile in care au vazut ca nu au nicio sansa in Romania”, a spus Florin Iordache pentru News.ro.

De asemenea, el spune ca nu poate fi Comisia de la Venetia peste Parlament si peste legislatie si va constata doar ca modificarile sunt “constitutionale, legale si normale”.