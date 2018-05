AJOFM Ilfov le reamintește absolvenților promoției 2018

146220 – 10052018 – Corina Preda, purtător de cuvânt al AJOFM Ilfov: Absolventii de liceu promotia 2018 se pot prezenta pentru inregistrare ca persoană in căutarea unui loc de muncă – o etapă prealabilă si obligatorie pentru obtinerea indemnizatiei de somaj – in intervalul 26 mai – 24 iulie. Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, absolventii trebuie să se prezinte la agentiile pentru ocupare in raza cărora isi au domiciliul in termen de 60 de zile de la absolvire.

În cazul absolventilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de Bacalaureat, termenul de 60 de zile incepe pe 26 mai, avand in vedere Ordinul nr. 3382/2017 al Ministerului Educatiei Nationale privind structura anului scolar 2017-2018, conform căruia ”cursurile claselor terminale din invătămantul liceal se incheie in data de 25 mai 2018”. În situatia in care unii tineri mai au corigente si nu au situatia scolară incheiată la toate materiile, acestia se vor prezenta in termen de 60 de zile de la incheierea situatiei scolare si se va specifica data promovării examenului de corigentă.

În situatia in care un absolvent de liceu nu promovează examenul de Bacalaureat (indiferent daca s-a prezentat sau nu la examen), acesta are dreptul să se prezinte la agentia de ocupare in intervalul 26 mai – 24 iulie 2018. În situatia in care un absolvent promovează examenul de Bacalaureat, acesta are obligatia de a se prezenta in intervalul 26 mai – 24 iulie 2018, deoarece este considerat absolvent din momentul in care a finalizat anul terminal si are situatia scolară incheiată la toate materiile.

Dacă absolventii aflati in una din situatiile de mai sus nu se prezintă in intervalul de 60 de zile de la absolvire (26 mai – 24 iulie 2018), ei au dreptul să se prezinte in continuare să se inregistreze ca persoane in căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizatie de somaj, ci doar la serviciile pe care A.J.O.F.M. Ilfov le ofera gratuit.

În vederea inregistrării la agentiile de ocupare, absolventii trebuie să prezinte actul de identitate (copie si original), certificat de nastere (copie si original), actul de studii (copie si original), adeverinta eliberată de medicul de familie din care sa rezulte dacă este apt de muncă sau clinic sănătos.

Indemnizatia de somaj pentru absolventi este, potrivit Legii nr. 76/2002, o sumă fixă lunară, acordată pe o perioadă de 6 luni, in cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referintă (ISR). Avand in vedere că, in 2018, ISR-ul este tot 500 de lei (valoare stabilită incă din 2008), indemnizatia este de 250 de lei. Absolventii pot beneficia de acest drept o singură dată pentru fiecare formă de invătămant absolvită. Nu pot beneficia de indemnizatia de somaj absolventii care la momentul solicitării acestui drept au fost admisi sau urmează cursurile unei forme de invătămant, organizate si/sau acreditate, după caz, in conditiile legii.

Corina Preda: ”De mentionat că absolventii promotiei 2018, inregistrati in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocupare Fortei de Muncă Ilfov, pot beneficia, in mod gratuit, de informare si consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită prin programe care asigură initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea, specializarea, precum si de facilităti financiare (prima de inserţie si prime de mobilitate). Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și in acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (indicatorul social de referinţă este de 500 de lei). Plata se efectueaza in doua transe: prima dupa incadrare si a doua dupa cele 12 luni”.