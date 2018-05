ANCOM consulta foaia de parcurs nationala privind alocarea si utilizarea viitoare a benzii de frecvente 470-790 MHz

146413 – 23052018 – ANCOM a lansat in consultare publica planul de masuri si calendarul national privind alocarea benzii de frecvente 470-790 MHz, precum si optiunile de reglementare asociate, sub forma unei foi de parcurs nationale privind alocarea si utilizarea viitoare a benzii de frecvente 470-790 MHz. “Planul de actiuni pentru alocarea benzii de 700 MHz este o componenta a viitoarei strategii de alocare a benzilor pentru implementarea tehnologiei 5G pe care dorim sa o elaboram si sa o adoptam pana la sfarsitul acestui an. Obiectivul final este ca licitatia pentru 5G sa aiba loc pana la finalul anului viitor”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Banda de 700 MHz (694-790 MHz)

Banda de frecvente de 700 MHz este foarte importanta pentru furnizarea unei acoperiri extinse, in special in zonele care pun probleme de rentabilitate economica, cum sunt zonele rurale, montane sau alte zone indepartate. Banda este adecvata pentru asigurarea unei acoperiri eficiente pe arii extinse, precum si a unei acoperiri imbunatatite in interiorul cladirilor.

Banda de 700 MHz este o banda potrivita atat pentru extinderea si imbunatatirea calitatii serviciilor de comunicatii mobile oferite de tehnologiile 4G, cat si pentru implementarea tehnologiilor de comunicatii mobile de generatie viitoare, cunoscute sub denumirea 5G sau IMT-2020. Spectrul din banda de 700 MHz va extinde spectrul sub 1 GHz deja utilizat pentru furnizarea de servicii de comunicatii mobile de banda larga prin intermediul tehnologiei LTE si va facilita implementarea retelelor 5G si introducerea pe scara larga a serviciilor digitale inovatoare.

ANCOM propune alocarea a 2×30 MHz din banda de 700 MHz (benzile de frecvente pereche 703-733 MHz, 758-788 MHz) pentru furnizarea de retele de comunicatii mobile/fixe (MFCN) neutre tehnologic, in mod de operare FDD, si a 15 MHz (subbanda 738-753 MHz), pentru legatura descendenta suplimentara a retelelor MFCN, prin intermediul unei proceduri de selectie competitive pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor, ce va asigura posibilitatea utilizarii benzilor mentionate incepand din 30 iunie 2020.

Pentru indeplinirea acestui obiectiv, ANCOM propune de asemenea o serie de masuri de reglementare, actiuni si termene de realizare si solicita tuturor partilor interesate sa-si exprime opinia asupra acestor propuneri.

De asemenea, Autoritatea propune sa aloce o cantitate de spectru in banda de 700 MHz si pentru comunicatii radio pentru protectie publica si interventie la dezastre (PPDR), solicitand partilor interesate opinia in ceea ce priveste modul de alocare optima a resurselor de spectru in acest scop.

Banda de 470-694 MHz

Desi tendinta la nivel european este sa se renunte la utilizarea benzii superioare 694-790 MHz pentru televiziune digitala terestra pentru a fi utilizata pentru servicii de comunicatii de banda larga, in conformitate cu Decizia (UE) 2017/899 a Parlamentului European si a Consiliului, statele membre au obligatia sa asigure, cel putin pana in 2030, disponibilitatea benzii de frecvente 470-694 MHz pentru furnizarea pe cale terestra a serviciilor de radiodifuziune.

Intrucat banda 470-694 MHz este utilizata in Romania pentru televiziune digitala terestra, fiind alocate licente cu termenul de expirare ce variaza intre anii 2025 si 2027, Autoritatea solicita opinii asupra intentiei de a organiza o licitatie pentru acordarea de licente pentru frecventele disponibile care sa fie valabile pana in anul 2035.

Consultarea vine in contextul obligatiei statelor membre ale Uniunii Europene de a adopta si publica, nu mai tarziu de 30 iunie 2018, planul si calendarul lor national (”foaia de parcurs nationala”), document ce cuprinde masuri detaliate pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin privind alocarea si utilizarea spectrului radio in banda de frecvente 470-790 MHz in conformitate cu prevederile deciziei, dupa consultarea tuturor partilor interesate relevante.

Pentru a identifica solutia optima de alocare a benzii de frecvente 470-790 MHz, si a benzii de 700 MHz in particular, ANCOM invita toate partile interesate sa-si exprime opiniile cu privire la ”Foaia de parcurs nationala privind alocarea si utilizarea viitoare a benzii de frecvente 470-790 MHz” pe baza carora Autoritatea va fundamenta decizia care va cuprinde activitatile de management al spectrului.