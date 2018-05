Gabriela Creţu a vorbit despre proiectul UE la Belgrad

146270 – 14052018 – Senatorul Gabriela Crețu, președinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul României a participat, în perioada 11-12 mai a.c., la Conferința parlamentară internațională „Through the idea of EU towards peace and development”, organizată de Parlamentul Serbiei și OSCE, la Belgrad. Conferința a fost inițiată în contextul demersurilor republicii Serbia de aderare la Uniunea Europeană și a abordat teme importante ca: Securitatea europeană – relațiile dintre NATO, UE și Federația Rusă; UE ca proiect de pace; Descentralizarea în UE – rolul regiunilor; Politica de extindere a UE și Relația dintre politica fiscală și cea monetară a UE.

În intervenția sa din cadrul panelului „UE ca proiect de pace”, senatorul Gabriela Crețu a subliniat importanța Uniunii Europene ca principal apărător și producător al păcii, în condițiile în care pacea reprezintă condiția sine qua non pentru statutul de bunăstare pe care îl dorim, pentru democrația pe care o simțim, pentru libertățile de care ne bucurăm. În plus, dacă un stat poate intra într-o alianță militară și apoi să o lase, schimbând tabăra, acesta nu își poate schimba niciodată vecinătatea. O atmosferă pașnică, dacă nu prietenoasă, relațiile bune cu țările vecine, toate acestea sunt obligatorii pentru o dezvoltarea europeană durabilă, nu numai pentru securitatea sa.

Un alt aspect subliniat de președinta Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului a fost necesitatea unei atitudini de critică constructivă asupra unor aspecte ale politicilor și ale funcționării UE, fără a se ajunge însă la euro-scepticism. Aceasta înseamnă îmbunătățirea proiectului, consolidarea poziției acestuia, inclusiv a rolului său global în soluționarea conflictelor și în construirea păcii. Însă, acest lucru nu ar fi posibil fără a face un diagnostic onest al realităților și al provocărilor actuale. Statele membre candidate la procesul de aderare au și ele un cuvânt important de spus în definirea acestui rol, respingând zvonul care se răspândește printre unii interesați sau naivi: „Că Uniunea și-a făcut datoria, deci Uniunea ar putea muri”. Dimpotrivă! Un alt subiect adus în discuție a fost complexitatea vremurilor pe care le trăim, vremuri în care internetul și economia digitală au făcut ca granițele statale să-și piardă sensul. Trăim într-o lume a războaielor hibride și a unor noi amenințări care pot fi ținute sub un control pașnic doar printr-o susținere a soluțiilor multilaterale.

Nu în ultimul rând, senatorul Gabriela Crețu a atras atenția că <<după 70 de ani glorioși de „pace internă cu ceilalți” și înainte de a deveni noul lider global al secolului XXI, UE trebuie să facă față unei alte provocări – propria pace socială internă>>. Senatorul mai afirmă că “în societatea cea mai dezvoltată și pașnică a lumii, inegalitățile sociale sunt în creștere atât în interiorul statelor membre, cât și între respectivele state, alimentând populismul și euroscepticismul. Piețele nu pot rezolva problemele sociale, demografice și politice ale societății și nici problemele privitoare la distribuția echitabilă a resurselor.

Acest fapt a fost deja dovedit, de multe ori, ca fiind o criză economică profundă, cu care ne confruntăm. Trebuie să ne menținem, astfel, speranța că politica va reuși să rezolve toate aceste inegalități iar politicile adresate cetățenilor vor fi elaborate și implementate împreună cu toate statele membre și cu toți cetățenii”.

La această conferință au participat personalități marcante din viața politică europeană, precum: Paolo Alli, președintele Adunării Parlamentare a NATO, Andrea Orizio, șeful Misiunii OSCE în Serbia, Sem Fabrizi, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Serbia, Dragan Šormaz, șeful delegației permanente a Adunării Naționale la Adunarea Parlamentară a NATO, Ivan Jakovcic, membru al Parlamentului European, Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru afaceri externe, Bundestag, Germania, Maria Soraya Rodriguez Ramos, președintele Comitetului mixt pentru Uniunea Europeană, Parlamentul Spaniei, precum și principalii actori politici din Serbia.