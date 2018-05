Mai încep o data lucrarile de modernizare a retelelor de termoficare

146371 – 21052018 – RADET va începe lucrari de modernizare a retelelor de termoficare aferente punctelor termice 2 Aviatiei si 6 Aviatiei, acestea fiind blocate din 2010.

Pentru aceste lucrari se va utiliza 71% din teava existenta in depozit si nefolosita din anul 2010, respectiv 13,495 km. Lucrarea va fi executata la aceeasi valoare contractata, stabilita in anul 2010, cu termen de executie 12 luni.

In ceea ce priveste identificarea de noi solutii pentru modernizarea sistemului de termoficare, reprezentantii RADET Bucuresti au avut o serie de intalniri cu furnizorii si au testat noi metode. Astfel, in cursul saptamanii trecute a fost realizat, pentru prima data, un proiect pilot prin metoda relining. Aceasta metoda este mai rapida decat metoda clasica, nu necesita decopertari ample, intervenindu-se minim asupra sistemului rutier pentru a nu fi blocata circulatia. Lucrarea presupune introducerea unei tevi din material flexibil si a unei rasini pe teava existenta a retelei de termoficare. Procedeul nu necesita sapatura, astfel incat reteaua RADET poate fi reparata fara a inlocui teava existenta. Proiectul a fost executat in subtraversarea Soselei Oltenitei in zona apropiata cu Calea Vacaresti. Procedeul a fost aplicat pe 15 metri liniari pe conducta tur de diametru 500 mm. Conducta a fost supusa inspectiei video si s-a constatat ca metoda de reparatie a tevii este eficienta.

În perioada imediat urmatoare se vor face toate demersurile pentru ca aceste servicii sa fie achizitionate cat mai curand si aplicate la conductele de termoficare. Aceasta metoda urmeaza sa fie aplicata pe alte tronsoane supuse reabilitarii clasice (prin inlocuire) conducand la o accelerare a procesului de reabilitare a sistemului de termoficare si de reducere a pierderilor de agent termic, susține RADET.

Reamintim ca RADET are in exploatare 1012 Puncte termice, statii centralizate si module termice, 47 Centrale termice de cvartal si 1 Centrala termica de zona Casa Presei.

RADET Furnizeaza energie termica pentru peste 8.200 de blocuri de locuinte si aproximativ 300 imobile, precum si pentru aproximativ 5.100 de institutii, obiective sociale si agenti economici.