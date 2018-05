Președintele Iohannis, din nou îngrijorat

146392 – 22052018 – Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut luni, 21 mai a.c., o declarație de presă, la finalul participării la evenimentul Innovation Labs – Demo Day.

Declarația de presă:

Jurnalist: Domnule președinte, subiectul fierbinte al acestor zile a fost acea plângere penală depusă de către președintele PNL, Ludovic Orban. Dumneavoastră susțineți demersul șefului PNL?

Președintele României, Klaus Iohannis: Am observat această preocupare și am analizat chestiunea și am ajuns la concluzia pe care pot să vi-o spun acum, o concluzie care cred că rămâne valabilă cel puțin câteva zile sau săptămâni, am decis să nu comentez în niciun fel nici sesizarea depusă de domnul Orban, nici interpretările care de-o anumită parte politică s-au făcut cu foarte multă aproape isterie, nici demersurile propriu-zise. În niciun caz nu vreau să apară impresia la unii sau la alții că, prin declarațiile pe care le fac, aș putea sau aș vrea să influențez ancheta, deci simplu și clar: nu comentez.

Jurnalist: Spuneați că ați decis să nu faceți nicio declarație câteva zile. Faceți o analiză în acest sens sau…?

Președintele României, Klaus Iohannis: Nu fac nicio declarație. Tocmai v-am spus că nu fac nicio declarație legată de acest subiect, dacă aveți și alte întrebări, cu plăcere o să vă răspund.

Jurnalist: Dacă se poate, o clarificare, pentru că și dumneavoastră știți bine acest subiect al mutării ambasadei. Este nevoie de intervenția procurorilor în această problemă a mutării ambasadei și a ceea ce s-a făcut în guvernul României?

Președintele României, Klaus Iohannis: Dar mutarea ambasadei nu are nicio treabă cu procurorii. Este o decizie pe care o voi lua eu după o analiză.

Jurnalist: Și atunci sunt justificate acuzațiile de înaltă trădare, tocmai pornind de la acest memorandum adoptat în guvern?

Președintele României, Klaus Iohannis: Tocmai pornind de la ceea ce am spus, nu voi comenta aceste chestiuni.

Jurnalist: Domnul Liviu Dragnea a numit ”antisemitism instituțional” acest demers al lui Ludovic Orban. (…)

Președintele României, Klaus Iohannis: Da, nu am citit acest demers, deci nu pot să vă spun chiar nimic și, după am spus, nu comentez aceste demersuri.

Jurnalist: Vă e clar ce se întâmplă în continuare cu Pilonul II de pensii? Se suspendă, se…

Președintele României, Klaus Iohannis: Am observat, recunosc, cu multă, multă îngrijorare ce se întâmplă și nu numai de acum, cred că vă amintiți, a fost parcă chiar la investirea nu știu cărui guvern PSD, că au fost multe. Cred că Guvernul Tudose, când exact înainte de depunerea jurământului, în cadrul, dacă bine îmi amintesc, audierilor în Parlament, cineva făcuse afirmația că se desființează Pilonul II. Iată că de atunci a părut așa, un fel de ping-pong de declarații, ba se desființează, ba nu se desființează, ba se naționalizează, ba nu se naționalizează, ba se suspendă, ba nu se suspendă. Este foarte, foarte îngrijorător. Această abordare, de fapt, este deja la limita unei guvernări diletante foarte toxice și îi somez pe guvernanți să-și revină, să clarifice odată pentru totdeauna care este intenția lor legată de Pilonul II, fiindcă aici nu este vorba despre niște bani care sunt ai statului, sau bani publici, sunt bani privați, sunt banii oamenilor care contribuie la Pilonul II și nu poți să te joci cu așa ceva. Pe de altă parte, aici avem de a face cu o chestiune care trebuie clarificată și planificată pe termen lung, nu plătește nimeni o contribuție la pensie ca să o primească a doua zi, și riscul cel mai mare pe care îl văd aici este ca oamenii să piardă încrederea în capacitatea statului de a proiecta și a gestiona sistemul de pensii și lumea deja începe să-și pună întrebări: ”Ce se întâmplă cu acești bani care au fost plătiți?”. Sunt banii românilor care au contribuit la Pilonul II de pensii. Deci, încă o dată, așa nu se poate. Este nevoie de o clarificare fermă, sper eu o clarificare în sensul că PSD nu se atinge de acești bani și atunci lucrurile se pot clădi mai departe.

Jurnalist: Vă gândiți să faceți o consultare pe această problemă cu premierul Viorica Dăncilă? Cu ministrul de Finanțe, cu cel al Muncii, implicați în această probllemă?

Președintele României, Klaus Iohannis: Consultări, sigur, se pot face, dar aici este nevoie de o clarificare din partea celor din PSD sau din coaliția majoritară. Ei au venit cu toate aceste dezinformări.

Jurnalist: Cum vedeți ideea de a face Pilonul II opțional, așa cum spun social-democrații că își doresc să facă de fapt?

Președintele României, Klaus Iohannis: Vedeți că acest pilon a fost proiectat, s-a creat legislația aferentă și oamenii au început să plătească, crezând că atunci când vor ieși la pensie, vor beneficia de o pensie suplimentară. Dacă acum, după doar câțiva ani începe cineva și schimbă principiul după care funcționează acest Pilon II, începe să schimbe legislația, deja totul se duce de râpă.

Jurnalist: Dar când investițiile banilor nu produc profit, și firmele care se ocupă de aceste contribuții nu fac profit, ce ar trebui să se întâmple pentru ca totuși să fie rentabil pentru sistem?

Președintele României, Klaus Iohannis: Aici, sigur, se poate face o analiză. Nu cred că putem să o facem noi, în această seară, dar, dacă bine îmi amintesc, a mai avut cineva de la PSD așa idei de modificare a Pilonului II din 2013-2014, s-a făcut o analiză și s-a găsit că aceste fonduri au un randament bun și atunci s-a abandonat ideea de a modifica lucrurile. Acum, iată, după puțini ani iar se reia discuția. Or, nu se poate construi o arhitectură în domeniul pensiilor unde din 2 în 2, sau din 3 în 3 ani cineva care întâmplător guvernează începe să pună sub semnul întrebării totul. Vă mulțumesc! Vă doresc o seară bună!