Sorin Grindeanu : Al doilea an consecutiv in care consumul de internet mobil aproape s-a dublat

Sorin Grindeanu : Al doilea an consecutiv in care consumul de internet...

146297 – 15052018 – „In Romania, utilizatorii se bucura atat de tehnologii avansate de acces la internetul mobil, de o buna acoperire, cat si de o piata competitiva si de preturi mici, ceea ce se reflecta in consumul tot mai ridicat de internet mobil. In medie, un utilizator de internet mobil a consumat peste 1,4 GB/luna pe parcursul anului 2017, aproape dublu fata de anul precedent. Este in mod clar efectul intensificarii utilizarii retelelor 4G. De asemenea, ma bucur ca utilizatorii romani au beneficiat din plin si de intrarea in vigoare a Roamingului ca Acasa in Europa, traficul de voce si date consumate in roaming inregistrand cresteri spectaculoase. Traficul de internet a crescut de 6 ori, iar apelurile efectuate in roaming s-au triplat.”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Datele prelucrate de Autoritate pentru finalul anului 2017 arata ca 38% din numarul total de conexiuni la internet mobil sunt conexiuni 4G, iar 42% conexiuni 3G, ceea ce inseamna ca 80% din cele 20,3 milioane conexiuni la internet mobil sunt conexiuni de mare viteza. Astfel, rata de penetrare la 100 locuitori a internetului mobil prin conexiuni 3G si 4G a fost de 83%.

Cele mai multe conexiuni de internet mobil (17,3 milioane – 85%) sunt utilizate prin telefonul mobil, cu plata unui abonament sau a unei optiuni dedicate pentru internet, acesti utilizatori consumand in 2017 in medie 1,36 GB/luna (+106%). Utilizatorii de internet mobil prin modem/card/USB au consumat in medie 2,5 GB/luna (+43%), insa numarul acestora isi continua tendinta de scadere, ajungand la 1,9 milioane.

In functie de numarul de conexiuni la internet mobil active la 31.12.2017, liderul pietei avea o cota de piata de 42%, principalul competitor 23%, urmatorul competitor 18%, ceilalti furnizori insumand 17%.

La sfarsitul anului 2017 erau 22,4 milioane de utilizatori activi de telefonie mobila (-2%), dintre care 12,1 milioane (+5%) erau utilizatori pe baza de abonament si 10,3 milioane (-9%) utilizatori pe baza de cartele preplatite active. In functie de numarul de cartele SIM active la sfarsitul anului 2017, liderul pietei avea o cota de piata de 40%, principalul competitor 30%, urmatorul competitor 17%, ceilalti furnizori insumand 13%.

In total, in anul 2017, s-a vorbit la telefonul mobil aproape 69 miliarde minute, in scadere cu 3% fata de 2016, iar numarul de SMS-uri a fost de aproape 16 miliarde (-14%). Astfel, in medie, in 2017 un utilizator a vorbit lunar la telefonul mobil 4 ore si 14 minute si a transmis 58 de mesaje SMS.

Traficul catre alte retele mobile a crescut in continuare, in 2017 ajungand sa reprezinte 33% din traficul de voce si 27% din traficul SMS, in timp ce traficul in propria retea si-a mentinut tendinta de scadere, avand o pondere de 58% in cazul traficului de voce si de 72% in cazul traficului SMS.

In cazul traficului de voce, liderul pietei a avut in 2017 o cota de piata de 42%, principalul competitor 27%, al treilea clasat 18%, iar ceilalti furnizori 13%.

Ca urmare a aplicarii incepand cu 15 iunie 2017 a Roamingului ca Acasa in Europa (Roam Like At Home), utilizarea serviciilor de roaming a inregistrat in 2017 cresteri exponentiale. Traficul de apeluri efectuate s-a triplat (de la 0,5 miliarde minute in 2016 la 1,5 miliarde in 2017), cel de apeluri primite a crescut cu +81% (pana la 2 miliarde minute), traficul SMS a crescut cu +58%, iar traficul de date a crescut de 6 ori, ajungand la 5.811 TB in 2017.