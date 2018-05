Tăriceanu, achitat în primă instanță în cazul retrocedărilor din Băneasa și Snagov

146419 – 23052018 – Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au achitat marți pe preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, în procesul în care este judecat pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.

Decizia nu este definitiva si poate fi contestata la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte in termen de 10 zile.

Dosarul era pe rolul instantei din iulie 2016. Completul care a dat sentinta a fost format din judecatorii Constantin Epure (presedinte), Stefan Pistol si Geanina Arghir. Același complet va da soluția și în dosarul lui Dragnea…

Constantin Epure a intrat in componenta completului in septembrie 2017, dupa ce judecatoarea Ana Maria Dascalu s-a pensionat. Dupa schimbarea componentei instantei, magistratii au readministrat o parte din probatorii.

La ultimul termen de judecată, procurorii DNA au cerut o pedeapsă de trei de închisoare cu executare pentru Călin Popescu-Tăriceanu, susţinând, în faţa instanţei, că preşedintele Senatului, la fiecare ocazie, a făcut totală abstracţie de faptul că acuzaţiile sunt probate temeinic iar într-un „act de totală aroganţă” a venit cu tot felul de probe sau justificări pentru menţinerea propriei versiuni a relatărilor, ei considerând că acesta a avut „apărări puerile, nedemne de pregătirea superioară”.

De asemenea, anchetatorul a arătat că „obligaţia de a fi onest îi este total străină lui Călin Popescu-Tăriceanu”.

„Aşadar, apreciem că, dincolo de orice dubiu, rezultă săvârşirea faptei, astfel că cerem condamnarea sa la pedeapsa de trei ani de închisoare cu executare. Doar aşa se poate corecta comportamentul şi asigurarea rolului pedepsei. La stabilirea pedepsei şi cuantum aveţi în vedere complexitatea faptei şi impactul social produs de o astfel de faptă săvârşită de către un fost prim-ministru”, a spus reprezentantul DNA.

Martori cunoscuti

La ultimul termen al procesului, procurorul DNA a pus concluzii pentru condamnare doar pentru marturie mincinoasa si a cerut 3 ani de inchisoare. Motivul: la inceputul anului, Completul de 5 judecatori l-a condamnat definitiv, intr-un caz similar, pe fostul consilier al Alinei Bica, Ionut Florentin Mihailescu. Sentinta in cazul acestuia: 1 an si 6 luni cu suspendare pentru marturie mincinoasa si achitare pentru favorizarea faptuitorului.

Cazul a avut 16 termene, in care au fost audiati mai multi politicieni sau VIP-uri, cum ar fi fostul premier Victor Ponta, fostul ministru Serban Mihailescu, afaceristul Dan Andronic, milionarul Remus Truica, avocatul Robert Rosu, ”printii” Lia A Romaniei si Paul Al Romaniei sau fosta sotie a lui Tariceanu, Ioana Valmar.

Ziare.com a facut o analiza a intregului caz, bazata pe pledoariile procurorului si ale avocatului, acuzatiile DNA si marturiile martorilor.

Care sunt acuzatiile

Practic, potrivit DNA, Tariceanu nu ar fi spus adevarul sau tot ce stia, in 2016, atunci cand a fost audiat in calitate de martor in dosarul privind retrocedarea Fermei Baneasa catre „printul” Paul. In acest caz erau vizati mai multi fosti colaboratori sau apropiati ai lui Tariceanu: printre care consultantul Tal Silberstein, afaceristii Moshe Agavi si Dan Andronic, sau fostul sau consilier guvernamental, Marius Marcovici.

In esenta, Tariceanu ar fi mentionat in mod nereal ca nu a avut cunostinta despre retrocedarea catre Paul Al Romaniei a unor suprafete de teren in Baneasa (fosta ferma regala) si Snagov (trunchiul de padure Fundul Sacului);

– implicarea israelienilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi si a altor persoane in procedurile de retrocedare;

– actele de vanzare-cumparare vizand aceste bunuri.

Atunci cand a fost intrebat de ce a discutat cu Silberstein, Andronic sau Truica despre aceste retrocedari, referitor la taxele notariale privind tranzactionarea imobilelor, presedintele Senatului nu ar fi spus tot ce stia.

„Totodata, inculpatul Popescu Tariceanu Calin Constantin Anton a afirmat in mod nereal ca nu l-a prezentat/introdus pe Tal Silberstein altor politicieni din Romania”, arata DNA.

Calin Popescu Tariceanu este in acest moment al doilea om in stat, este presedintele Senatului din 2014. Partidul fondat de acesta, ALDE, este in coalitia de la guvernare.

Tariceanu a fost ales de patru ori deputat in Parlamentul Romaniei si este la al doilea mandat de senator. In perioada 2004-2008 el a fost premier al Romaniei, in timpul guvernarii Aliantei Dreptate si Adevar (PNL+PD).

Apararea: cerem achitarea

Aparatorul lui Tariceanu a aratat la ultimul termen ca procurorul si-a bazat acuzarea doar pe supozitii in acest caz, iar clientul sau nu ar fi stanjenit in niciun fel aflarea adevarului: „Declaratia lui a fost corecta, cinstita si nu a incercat sa ascunda adevarul.”

Avocatul a cerut Inaltei Curti excluderea si anularea interceptarilor telefonice, in baza a doua decizii date de Curtea Constitutionala.

Tariceanu: Sunt mistificari ale procurorilor

In fata magistratilor, Tariceanu a afimat ca acuzatiile pe care i le aduc procurorii DNA „se bazeaza pe mistificari si contradictii grave” si a sustinut ca este nevinovat. Toate declaratiile pe care le-am facut au fost facute sincer, cu buna credinta. Ma consider nevinovat si nu am dorit sa ingreunez cercetarea penala sau tragerea la raspundere a inculpatilor. Acuzatiile se bazeaza pe mistificari si contradictii grave. (…) Am detaliat si in ce a constat legatura cu Dan Andronic si durata si in ceea ce il priveste pe Tal Silberstein. Este un proces de intentie si se doreste cu totul si cu totul altceva decat scoaterea la lumina a adevarului. (…) Se fac foarte multe broderii si supozitii, care unele dintre ele nu se gasesc astazi in rechizitoriu”, a conchis Tariceanu.

Ioana Valmar, declaratii-cheie

Fosta sotie a lui Tariceanu, Ioana Valmar, a dat declaratii la DNA si Inalta Curte in care a facut mai multe precizari vitale.

Concret, Tariceanu era acuzat ca la DNA ar fi ocolit adevarul cand a fost intrebat punctual: „Cand ati aflat despre intentia lui Tal Silberstein/Truica Remus de a achizitiona drepturile succesorale ale lui Al Romaniei Paul in Romania?”

Tariceanu: „Arat ca nu stiam despre aceasta intentie/afacere sa o desfasoare in Romania. Fosta sotie nu mi-a adus la cunostinta ca a discutat cu Tal despre aceste aspecte.”

Ce stia sotul?

In contextul in care Silberstein a contactat-o pe Valmar, in 2006-2007, sa o intrebe cu privire la costul unor taxe notariale, femeia a declarat in fata magistratilor:

– „Am fost intrebata la DNA daca fostul sot avea cunostinta despre tranzactie, am spus ca da, ca nu am fost de acord cu cererea de a micsora valoarea tranzactiei si ca fostul sot mi-a cerut sa aplic legea. Am fost intrebata daca stiu mai multe persoane, printre care pe Dan Andronic, Tal Silbestein si Marius Marcovici si am spus ca da”. – „La acel moment i-am povestit sotului meu despre propunerea lui Remus Truica intrucat mi s-a parut ciudata”.

Avocatul Robert Rosu, in fata Inaltei Curti: „Remus Truica m-a anuntat ca se doreste de catre client autentificarea vanzarii-cumpararii imobilului teren constituit din fosta ferma Baneasa, mai precis o parte din aceasta, nefiind retrocedata in integralitate, la BNP Ioana Tariceanu. In cursul acestei convorbiri, domnul Remus Truica mi-a spus ca este la masa cu premierul”.

Relatia cu Remus Truica

O alta omisiune a adevarului ar fi fost la o intrebare DNA legata de relatia cu Remus Truica.

Tariceanu, in 2016, la DNA: „L-am cunoscut pe Truica Remus in perioada 2000-2004, cand era consilier al prim-ministrului Nastase. Ulterior, l-am intalnit pe Truica la diferite evenimente, dar n-am avut relatii personale sau comerciale cu acesta. Precizez ca nu am avut o relatie apropiata cu domnul Truica. Nu am avut niciun fel de relatie cu acesta”

Asta in contextul in care afaceristul Cristian Relu Aparaschivei a declarat ca Truica si Tariceanu erau apropiati: „Am vazut ca ei doi s-au mai intalnit la diferite evenimente mondene si relatiile dintre ei erau amicale. De la Remus Truica stiu ca s-a intalnit de mai multe ori cu domnul Tariceanu la masa, intalniri la care au participat si asociatii evrei ai acestuia.

Cred ca in 2008 am fost impreuna cu Remus Truica, Dan Andronic si alti invitati din Romania, intre care si Tariceanu, la ziua de nastere a lui Tal Silberstein in Israel. Am zburat toti cu acelasi avion, inclusiv Tariceanu”.

Petrecerile din Israel

Fostul senator PSD Serban Mihailescu a dat detalii, pe 28 martie 2018, despre cum a decurs vizita in Israel: „Aproape de biserica Mormantului Sfant, de pe o alee, a mai venit un grup de romani ce era format din dl Tariceanu si sotia dumnealui, respectiv dl Truica si sotia sa”.

Dan Andronic a povestit si el cum a fost in Israel: „Stiu ca am fost impreuna, cred ca in anul 2009, alaturi de alte persoane din Romania, dintre care si inculpatul Tariceanu, la ziua de nastere a lui Tal Silberstein. Dintre persoanele din Romania cu care am fost la aceasta zi de nastere ii amintesc pe Dan Ioan Popescu, Nicolae Dumitru, Serban Mihailescu si alte persoane pe care nu mi le mai aduc aminte, chiar si Remus Truica”.

Remus Truica a explicat, in aprilie 2018, relatia cu familia Tariceanu: „Imi aduc aminte ca familia Tariceanu a fost o singura data in vizita acasa la mine, locuind in aceeasi zona din comuna Snagov. Vizita lor a fost legata de o petrecere ce a fost organizata de catre mine, insa nu imi mai aduc aminte contextul in care cei doi soti Tariceanu au fost invitati. Afirm ca atat eu, cat si Tariceanu Calin Popescu cu sotia de la acea vreme am fost prezenti la un eveniment organizat de Tal Silberstein in Israel cu ocazia zilei sale de nastere”.

Relatia cu Tal Silberstein

O alta relatie despre care Tariceanu este acuzat ca ar fi ocolit adevarul este cea cu Tal Silberstein.

Tariceanu, in 2016, la DNA: „Pe Tal Silberstein l-am cunoscut in prima jumatate a anului 2007, iar acesta a acordat consultanta-politica PNL. Ulterior, ne-am mai vazut sporadic, dar nu am avut relatii comerciale cu acesta”.

Potrivit interceptarilor telefonice, Tariceanu discuta si se intalnea lunar, deci cu regularitate, cu Tal Silberstein, in anul 2012, chiar dupa anul 2008, cand se incheiase campania electorala.

Victor Ponta a declarat in aprilie 2018, la Inalta Curte, ca: „l-am gasit pe Tal Silberstein acasa la domnul Tariceanu, la care eu m-am dus pentru discutii politice. Intalnirea cred ca a fost in anul 2014, iar discutia a fost in legatura cu formarea unui nou partid politic de catre domnul Tariceanu”.

Remus Truica, in aprilie 2018, la Inalta Curte: „Stiu ca Tariceanu Calin Popescu era prieten cu Tal Silberstein, insa nu pot sa dezvolt pe marginea acestei relatii pentru ca nu ne vedeam impreuna toti trei”.

Cum discuta cu Silberstein

Din convorbirile telefonice purtate de Tariceanu, in perioada noiembrie-decembrie 2015, interceptate in baza mandatului de supraveghere tehnica emis in prealabil de judecator, rezulta ca acesta a pastrat o relatie apropiata cu Tal Silbertsiein.

El foloseste un limbaj familiar, prezentand detalii despre activitatea curenta a membrilor familiei, cu care insista sa se intalneasca, in Israel sau in alta tara din Europa.

Convorbirea este din 7 decembrie 2015, dupa ce fosta sotie, Ioana Valmar, fusese audiata ca martor la DNA, fiindu-i solicitate acte in legatura cu vanzarea fermei Baneasa

Tariceanu: Buna, Tal!

Silberstein: Buna, Calin!

Tariceanu: Buna!

Silberstein: Ce faci?

Tariceanu: Sunt bine, sunt bine. Te-am sunat, cred ca in urma cu 10 zile.

Silberstein: Serios?

Tariceanu: Da, pentru a-ti comunica faptul ca nu vom veni in Israel dintr-un motiv simplu: sotia mea a fost foarte speriata dupa atacurile teroriste care au avut loc, mi-a spus: Nu am curaj sa merg. I-am spus: Vei fi in siguranta. A spus: Nu!

Silberstein: A, nu e relaxata?

Tariceanu: Da, presupun, dar asta a fost ideea care era in spatele telefonului meu. Nu ai vazut apelul meu?…

Silberstein: Are o influenta mare. Poate gasim un alt loc in care sa poti veni, sa luam o cina placuta sau un pranz, orice, pentru a discuta, daca nu la Tel Aviv, poate la Milano sau Viena.

Tariceanu: La Viena ar fi perfect, pentru ca este destul de aproape.

Silberstein: Numai sa-mi spui cand, pentru ca sunt in Viena in fiecare saptamana si pot veni in functie de programul tau.

Tariceanu: Inteleg. Ok. Voi verifica agenda, poate saptamana viitoare putem gasi, iti stii programul?

Silberstein: Minunat! Ce face familia ta?

Tariceanu: Familia este bine, Mihai isi pregateste lectiile, cel tanar se pregateste pentru programul de noapte, baie si somn, sunt bine, Loredana…

Silberstein: Si cel mic?

Tariceanu: Cel mic este bine, acum are o mica problema, cred, pentru ca ii ies dintii.

Silberstein: Da, asta se intampla tuturor.

Tariceanu: Da.

Silberstein: Sunt pe cale sa experimentez curand, copilul meu nu are probleme cu dintii, are cu colicii, dar vor veni.

Tariceanu: Cum este?

Silberstein: Minunat, minunat.

Tariceanu: Perfect! Nu intentionezi sa vii la Bucuresti?

Silberstein: Nu pe termen scurt, pentru ca nu am nimic de facut acolo.

Tariceanu: Inteleg, bine!

Silberstein: Ok? Perfect!

Relatia cu Shimon Shevez

Similar, Tariceau ar fi omis sa spuna adevarul si in cazul consultantului israelian Shimon Shevez.

Tariceanu, in 2016, la DNA: „Nu-mi aduc aminte sa-l fi cunoscut pe Shimon Shevez, numele mi-e cunoscut, dar nu pot preciza sigur daca am auzit numele in presa sau intr-o discutie, insa stiam ca face parte dintr-un grup de consultanti politici.”

Ioana Valmar, in fata judecatorilor: „La nunta lui Dan Andronic am fost insotita de fostul meu sot si am stat la aceeasi masa cu Shimon Sheves, fiind prezent si Tal Silberstein (…) La nunta lui Dan Andronic masa la care eu, fostul meu sot si Shimon Sheves ne aflam imi amintesc ca aceasta comporta 10 locuri, iar eu am remarcat-o pe sotia lui Shimon Sheves, care era foarte frumoasa”.

Dan Andronic, ianuarie 2018, la Inalta Curte: „In ceea ce-l priveste pe Shimon Sheves, acesta a fost seful de cabinet al fostului prim ministru israelian Ytzac Rabin si avea puternice legaturi in SUA si in Israel. Cred ca acesta a fost motivul pentru care eu sau sotia mea am hotarat ca inculpatul Tariceanu si sotia sa sa stea la aceeasi masa cu ocazia celebrarii casatoriei dintre mine si sotia mea”.

Relatia cu Dan Andronic

In mod similar, Tariceanu a declarat ca nu era in relatii apropiate cu Dan Andronic, dupa ce in 2008 a incheiat colaborarea cu acesta.

Ioana Valmar, la Inalta Curte: Privindu-l pe Dan Andronic am mentionat ca relatia cu acesta a fost de prieteni de familie. Pot sa afirm ca, fiindu-i consultat politic in anul 2007, fostul meu sot si Tal Silberstein se intalneau mai des, dar o relatie de prietenie asa cum exista cu Dan Andronic nu o pot afirma.

Dan Andronic, la Inalta Curte: „Relatia de prietenie care exista s-a intrerupt aproape total in momentul despartirii inculpatului Tariceanu de fosta sa sotie, Valmar Ioana. Datorita relatiilor de prietenie dintre sotiile noastre a fost si o altfel de relatie cu inculpatul Tariceanu. Relatia dintre mine si inculpatul Tariceanu s-a incheiat in momentul despartirii acestuia din urma de Valmar Ioana, fosta sotie”.

Potrivit interceptarilor si convorbirilor telefonice, cei doi, Andronic si Tariceanu, ar fi pastrat legatura dupa anul 2008, se vizitau si petreceau concedii impreuna cu familiile.

Relatia Silberstein-Ponta

Tariceanu ar fi omis sa spuna adevarul si atunci cand a fost intrebat daca a intermediat intalniri intre Silberstein si Ponta.

Victor Ponta, la DNA: „Cred ca o data ne-am intalnit acasa la acesta (cu Tal Silberstein – n.red.) . L-am gasit pe Tal Silberstein acasa la domnul Tariceanu, la care eu m-am dus pentru discutii politice. Intalnirea cred ca a fost in anul 2014, iar discutia a fost in legatura cu formarea unui nou partid politic de catre domnul Tariceanu. Nu imi amintesc ca in anul 2012 sa ma fi intalnit cu Tal Silberstein acasa la domnul Tariceanu.

Au fost si cazuri in care Calin Popescu Tariceanu mi-a spus ca vine Tal Silberstein in Romania si m-a invitat sa ma intalnesc cu ei. Discutiile au fost de fiecare data politice”.

Declaratia a fost mentinuta de Ponta in fata instantei supreme pe 15 februarie 2018: „Calin Popescu Tariceanu m-a intrebat daca am ceva impotriva sa vina si Tal Silberstein la aceasta intalnire. Intalnirea in trei de care am facut vorbire anterior a avut loc acasa la Calin Popescu Tariceanu”.

Procurorul DNA a aratat la ultimul termen de ce cere o sentinta de 3 ani de inchisoare in cazul presedintelui Senatului: „deoarece respectul pentru valorile aparate de legea penala nu se poate face decat prin executarea in regim de detentie a unei pedepse maximale”. – sursa: Ziare.com