Irinel Scrioșteanu: Ceea ce se întâmplă în București – Ilfov afectează întreaga țară

PMUD înseamnă proiecte până în 2030 și investiții de 7 miliarde de euro

La dezbaterea ”Viitorul Mobilității Urbane în România – 2018”, din 24 mai a.c., desfășurată la Hotel Intercontinental din București, Irinel Scrioșteanu, administratorul public al județului Ilfov, a tras un semnal de alarmă privind intarzierea aplicării soluțiilor pentru creșterea mobilității în regiunea București-Ilfov.

”Aș vrea să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi de la această tribună despre mobilitatea din București-Ilfov pentru că ceea ce se întâmplă în această regiune afectează întreaga țară. Încă de la început subliniez că rostul cuvântării mele nu este de a acuza pe cineva de ceva. Obiectivele mele sunt, pe de o parte, să conștientizez cetățenii din regiunea București-Ilfov că există un document strategic, PMUD, care ne dă speranța că această problemă – cea a tarficului – poate fi rezolvată, iar pe de altă parte să conștientizez toate autoritățile locale și centrale că, fără implicare și asumare totală acest plan nu poate fi pus în practică. Am fost acum câteva zile invitat de reprezentanții firmei Makita, din Brănești, la punerea pietrei de temelie pentru o nouă unitate de producție. Principalele probleme ale dezvoltării pe care le ridicau investitorii din Japonia au fost mobilitatea și șomajul din zona București-Ilfov care este aproape de zero. Noi, Consiliul Județean Ilfov, am avut nenumărate discuții cu japonezii și cu Ambasada Japoniei pentru relocarea producției din Marea Britanie în România (datorită Brexit-ului își vor reduce substanțial producția în următoarea perioadă), urmând ca ei să aleagă între România și Polonia. Un vechi proverb japonez spune Acțiunea fără viziune este un coșmar, iar viziunea fără acțiune e un vis. Din păcate trăim un coșmar astăzi în această regiune, dar nu ducem lipsă nici de visuri. În anii 2013 – 2014, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, pe fonduri europene a comandat 8 planuri PMUD pentru cei 7 poli de creștere plus București.Noi, cei de la Consiliul Județean Ilfov am insistat și am reușit ca aici să se facă analiză pe intreaga regiune, pentru că inițial se propusese să se studieze doar Bucureștiul. La data când au fost adunate datele pentru a se lucra la acest document, în 2014, Bucureștiul era cea mai aglomerată capitală europeană și pe locul 8 în lume în rândul marilor metropole. După 3 ani am ajuns pe locul 5 în lume, privind aglomerația. După analizele specialiștilor, astăzi, un bucureștean sau un ilfovean care lucrează în București petrece mai mult timp în trafic decât în familie. Acest document, PMUD București – Ilfov conduce la rezolvarea mobilității persoanelor, la mobilitatea mărfurilor, dar rezolvă încă o problemă majoră, calitatea aerului pe care-l respirăm! Exagerez puțin, poate, dar aș vrea să fiu bine înțeles. Cu cât contribuie Dacia Pitești la PIB-ul României? (2,8%). În mod voalat, acționariatul Dacia Pitești ne tot amenință că avem o problemă cu autostrada Pitești-Sibiu, de fapt cu autostrada Constanța-Nădlac. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar închide (s-ar reloca) Dacia Pitești? O mare tragedie! Regiunea București – Ilfov produce de 10 ori cât Dacia Pitești, adică 27-28% din PIB-ul României. Ce facem dacă din punct de vedere economic această regiune se blochează? De aceea Regiunea București-Ilfov este de interes național. Fără să ne lăudăm cu asta, Consiliul Județean Ilfov a urmărit îndeaproape realizarea acestui plan de mobilitate, astfel încât acesta să fie astăzi în fază finală, bun de pus în practică. Concret, PMUD înseamnă proiecte pe o perioadă întinsă până în 2030 și un efort investițional de 7 miliarde de euro. Înseamnă mult? Credeți-mă, este de fapt foarte puțin pe lângă beneficiile pe care poate să le genereze și mai puțin pe lângă pagubele pe care poate să le producă inacțiunea! În această perioadă trebuie să investim cu prioritate maximă pentru punerea în aplicare a PMUD de la cea mai mică primărie din Ilfov până la Primaria Capitalei, primăriile de sector, ministere și chiar guvern. Primăria Capitalei ar trebui să convingă primăriile de sector să renunțe la acele proiecte care intră în totală contradicție cu PMUD. Chiar astăzi, am văzut cum pe bulevardul Constantin Brâncoveanu se desființează câteva trotuare și se fac parcări. Pentru că nu se poate vorbi despre eficiența acestui plan fără pasajul de la actuala centură din Domnești, pasajul de la Berceni, pasajul de la Popești-Leordeni și cele de la Cernica și Mogoșoaia, Inelul 2 de Centură (A0), extinderea rețelelor de metrou, legătura feroviară dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni și alte investitii, din această cauză trebuie să acționeze inclusiv ministerele și Guvernul.PMUD ne propune o nouă mentalitate – să uităm de fluidizarea traficului, așa cum ni se propune și în invitația transmisă pentru evenimentul de astăzi, ci să gândim și să aplicăm măsuri permanente de stimulare a folosirii mijloacelor de deplasare alternative, mers pe jos, bicicletă, transport in comun în deprimentul deplasării cu mașina personală. Punerea în aplicare unitară a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov va conduce la reducerea numărului de mașini din traffic, la un transport public de călători eficient, sigur și economic pentru cetățeni, la creșterea calității vieții prin îmbunătățirea calității aerului pe care îl respirăm (un transport sigur, timp mai puțin petrecut în trafic). Vreau să fiu foarte clar! Nu rezolvăm problema, numai dacă vom cumpăra 200 – 400 – 1.000 de autobuze și tramvaie. Nu rezolvăm problema numai dacă facem pasaje sau lărgim străzi. La un moment dat ar putea fi chiar contra-productiv pentru că ar putea conduce la creșterea numărului de mașini care intra în capitală. Rezolvăm aglomerația din trafic dacă aplicăm conceptul prevăzut în document strategic: PMUD. Și anume, reducerea numărului de mașini în trafic, iar C J Ilfov insistă în aplicarea unor măsuri care ar putea fi considerate, de unii specialiști, excesive, cum ar fi program de transport integrat la nivelul regiunii București-Ilfov, bilet unic la nivel regional și tarif unic pe toata regiunea. În funcție de capacitatea de administrare a conducătorilor noștri, președinte de consiliu județean, primar general, miniștri cu responsabilități în transport, vom avea sau nu o Regiune București-Ilfov funcțională”, a precizat Scrioșteanu. – CRISTINA ANGHELUȚĂ