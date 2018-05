146341 – 17052018 – Uniunea Salvați România împreună cu Platforma România 100 au lansat un program pentru Valea Jiului prin care se urmărește construirea unor proiecte care să ajute la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zona minieră. “Viitorul Văii Jiului: Perspective de dezvoltare durabilă” se va derula pe următoarele șase luni cu scopul de a implica cetățenii din această zonă în proiecte antreprenoriale și culturale.

Proiectul vizează trei zone esențiale: cultură, social și economic. În perioada care urmează vor avea loc mai multe consultări cu cetățenii din Valea Jiului astfel încât perspectiva locală să primeze în elaborarea proiectelor. Ca urmare a dorințelor și necesităților identificate se vor construi proiecte economice, sociale sau culturale care să ajute Valea Jiului să se dezvolte pe cele trei axe și a crea o implicare locală care să poată susține aceste proiecte. Perspectivele antreprenoriale și culturale vor fi prioritare pentru un cât mai bun efect la nivel social.

”Am decis să merg în Valea Jiului în urma accidentelor miniere de anul trecut. Am deschis un cabinet parlamentar la Petroșani și am susținut cauza Văii Jiului la Bruxelles. Am descoperit oameni implicați și riguroși care își doresc să creadă că viața lor se poate schimba în bine. Noi, tinerii ne putem implica cu adevărat pentru a schimba viziunea care a marcat ani de zile această zonă. Putem să îi susținem pe locuitorii Văii Jiului pentru a vedea și altceva decât abandon și spectrul sărăciei. Îmi doresc să găsim puterea de a-i face să înțeleagă că există soluții la nevoile lor, că există proiecte antreprenoriale care se pot naște din comunitățile lor și că aceste proiecte pot aduce rezultate clare și eficiente. Dezbaterea de ieri a arătat că există deja lideri locali, oameni dedicați care fac deja o diferență reală în Valea Jiului. Trebuie doar să îi susținem să creeze punți în comunitățile lor și să acționeze” a declarat Cristina Prună, deputat USR și membru în Comisia pentru Industrii și Servicii.

”Povestea Văii Jiului este, în primul rând, despre reconcilierea cu noi înșine. Am ajuns să trăim într-o țară care are părți ale ei deconectate de la corpul ei central, părți rătăcite pentru că nu am știu ce să facem cu ele și cum să le păstrăm alături unele de celelalte. Îmi doresc ca prin proiectul pe care l-am demarat ieri să învățăm să le reconectăm pentru că ele sunt pline de istorie și această istorie ne aparține tuturor. Cred că este nevoie de o dublă perspectivă, una civică prin care participarea cetățenilor să fie marcantă și substanțială astfel încât să îi determinăm să se întoarcă acolo unde s-au născut și au trăit. A doua perspectivă este cea de reconciliere socială și aici este nevoie de un efort considerabil pentru că trebuie să învățăm că sunt multe lucruri pe care le împărtășim. Mult mai multe decât cele care ne despart” a declarat Dragoș Pîslaru din partea Platformei România 100.