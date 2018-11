Declarație politică privind Parteneriatul Strategic dintre România și Franța

148678 – 27112018 – Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni seara, la Paris ca va semna impreuna cu presedintele Emmanuel Macron o declaratie politica privind Parteneriatul Strategic din Romania si Franta.

”La 100 de ani dupa acest moment, iata ca Romania si Franta sunt tot impreuna. Acesta este de altfel si scopul vizitei mele la Paris, sa ma asigur ca aceasta relatie, care a adus atatea satisfactii, atat romanilor, cat si francezilor, va continua si va deveni tot mai puternica. Pentru aprofundarea acestei relatii voi semna, impreuna cu Presedintele Emmanuel Macron, o declaratie politica privind Parteneriatul Strategic dintre tarile noastre”, a spus Iohannis.

Declaratia sustinuta de Iohannis la sediul Ambasadei Romaniei la Paris, in cadrul intalnirii cu reprezentantii comunitatii romanesti din Franta.

”Dragi romani,

Sunt bucuros si emotionat sa ma aflu din nou alaturi de voi in acest context deosebit! Peste cateva zile vom sarbatori Centenarul Marii Uniri. Este un moment simbolic, de extraordinara bucurie pentru noi toti. Si este firesc sa fie asa, fiindca Marea Unire a insemnat, pe langa infaptuirea «visului de veacuri» al romanilor, si o transformare profunda a tarii noastre. Unirea a adus cu sine modernizarea Romaniei si integrarea ei in randul natiunilor europene. Stim cu totii insa ca ziua mult asteptata a venit dupa o perioada foarte grea. La inceputul anului 1918, cand tara era sub ocupatie straina, cand populatia se confrunta cu mari lipsuri, putini si-au imaginat ca 1 decembrie ii va gasi pe romanii din Vechiul Regat alaturi de cei din Basarabia, Bucovina si Transilvania. Au fost sacrificii foarte mari pe campul de lupta al Primului Razboi Mondial, urmate de eforturi politico-diplomatice neobosite. Mai presus de toate, insa, a existat speranta si o incredere fara margini a inaintasilor nostri de la 1918 intr-un destin comun al tuturor romanilor.

Dragi romani,

Stim cu totii ca Franta a fost un partener de nadejde al Romaniei in Primul Razboi Mondial. Misiunea militara condusa de generalul Berthelot a avut un rol determinant in victoriile obtinute in vara anului 1917. Fratia de arme care s-a creat in acele imprejurari dramatice a intarit relatiile de prietenie dintre romani si francezi. Rezultatele militare si votul popular au trebuit consfintite ulterior in plan diplomatic, in cadrul Conferintei de Pace de la Paris. Aici, granitele Romaniei Mari au fost trasate inclusiv in urma recomandarilor corecte ale geografului francez Emmanuel de Martonne. Franta a jucat, asadar, un rol de seama in recunoasterea Marii Uniri.

Cand am venit pentru prima data la Paris, in calitate de presedinte, in februarie 2015, am convenit cu omologul francez de atunci organizarea unui sezon cultural care sa se deruleze, succesiv, in Franta si in Romania. Iata ca proiectul nostru din 2015 a fost concretizat: maine, impreuna cu Presedintele Emmanuel Macron, lansam oficial, la Centrul Georges Pompidou, Sezonul Franta – Romania.

Acesta va grupa peste 400 de evenimente comune din domeniul cultural-artistic: spectacole, concerte, expozitii. Sunteti cu totii bineveniti si va invit sa participati la evenimentele din cadrul Sezonului, alaturi de prietenii dumneavoastra francezi.

Avand in vedere ca Sezonul va acorda o atentie speciala tinerilor, va rog, dragi studenti – sunteti cateva mii in Franta – si dragi tineri, sa participati si sa utilizati aceasta ocazie pentru a crea noi punti de legatura si dialog intre Romania si Franta, pentru ca voi reprezentati viitorul acestei relatii.

Dragi romani,

In urma cu doua saptamani, am participat aici, la Ambasada, la o masa rotunda dedicata cercetarii, stiintei si tehnicii in Anul Centenar. Spuneam atunci ca noi, romanii, avem toate ingredientele pentru a reusi.

Acest lucru este valabil nu numai pentru domeniul cercetarii, ci pentru toate domeniile. Iar ingredientele despre care vorbeam nu se afla doar in Romania, ci si aici, chiar in aceasta sala. Prin faptul ca sunteti specialisti in domeniile in care activati, prin felul in care profesati si in care v-ati integrat in societatea franceza, dumneavoastra reprezentati cu cinste Romania si pentru aceasta va multumesc!

Romani ilustri au studiat, au profesat, au creat arta de mare valoare si si-au prezentat inventiile tehnice la Paris. Intorsi in Romania, ei au contribuit decisiv la dezvoltarea tarii noastre, prin cunostintele acumulate sau prin ideile generoase, de libertate, de egalitate, de afirmare a unor drepturi.

Cunosc bine aspiratiile si dificultatile pe care le intampinati. In acest moment special, va indemn sa fiti mai uniti decat oricand si sa ramaneti la fel de implicati pentru a contribui, fie la Paris, fie chiar in tara, la modernizarea Romaniei.

Poate ca unificatorul, catalizatorul care uneste ingredientele la care am facut referire este redobandirea increderii intr-un destin: cel al unei Romanii puternice, europene, care isi respecta trecutul si priveste cu incredere spre viitor. Va multumesc!

Iar cu ocazia Zilei Nationale, dati-mi voie sa va spun de pe acum: «La multi ani! La multi ani, Romania!»”