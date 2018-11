E literă de lege – Alba Iulia “Capitala Marii Uniri”!

148706 – 28112018 – „În pragul zilei de 1 Decembrie, când sărbătorim împreună Centenarul Marii Uniri, Camera Deputaților a adoptat, cu majoritate de voturi, proiectul de lege pentru declararea municipiului Iași “Capitala istorică a României” și a municipiului Alba Iulia “Capitală a Marii Uniri”.

Proiectul de lege, care se referea inițial doar la Iași, a suferit modificări prin amendamentul pe care l-am depus alături de colegul Ion Călin, iar raportul comun al Comisiei de Administrație Publică și al Comisiei de Cultură, înaintat plenului, a fost completat cu amendamentul referitor la propunerea ca Alba Iulia să fie declarată prin lege “Capitală a Marii Uniri”.

Legea adoptată de Parlament este încununarea unei munci de doi ani în Parlamentul României în susținerea Albei Iulia și dedicată Centenarului.

Nu a fost simplu! Dar am câștigat bătălii, pas cu pas! Au fost mai întâi amendamentele adoptate la Legea bugetului de stat, prin care s-au alocat banii pentru Monumentul Unirii și pentru parc. A urmat discuția de la Alba Iulia cu fostul ministru al Culturii, la care, împreună cu primarul Mircea Hava și cu președintele Ion Dumitrel, am reușit să-l convingem despre necesitatea finanțării “Podului Unirii”. A fost o muncă și o luptă permanentă în Parlament, dusă uneori chiar la extrem, iar acum îmi văd visul cu ochii: Alba Iulia – declarată “Capitală a Marii Uniri” de către Parlamentul României. De multe ori m-am simțit singur în acest demers, m-am încăpățânat și am mers mai departe, în pofida celor care mă ironizau și nu îmi dădeau nicio șansă. Le mulțumesc colegilor care mi-au fost alături, lui Mircea Hava și lui Ion Dumitrel, fostului ministru al Culturii, cu care am făcut o echipă foarte bună pentru Alba Iulia, fiecare de la locul lui. Așadar, și din opoziție se pot realiza lucruri frumoase atunci când crezi până la capăt în tot ceea ce faci!

Este o mândrie să servesc Alba Iulia, orașul în care s-a născut România Mare!

La mulți ani, România Mare!”, anunță Florin Roman, deputat PNL de Alba