Iohannis: Românii nu vor avea nevoie de viză pentru Marea Britanie

148648 – 25112018 – Românii nu vor avea nevoie de viză pentru Marea Britanie dacă Parlamentul de la Londra votează acordul Brexit.

Președintele Klaus Iohannis a spus duminică, 25 noiembrie 2018, după aprobarea în Consiliul European a acordului privind Brexit, că cetățenii români nu vor avea nevoie de vize pentru a călători în Marea Britanie după ieșirea țării din UE.

”Evenimentul ne întristează, nu e o zi fericită pentru că un stat membru pleacă”, a spus Iohannis la finalul Consiliului European de la Bruxelles.

”Dacă acordul intră în vigoare îi protejează pe românii care se află în Marea Britanie, le sunt garantate toate drepturile obținute: pot munci, studia, au dreptul la pensii și asigurări de sănătate. Am fost foarte preocupați de aceste chestiuni și am insistat cu succes să fie bine protejate prin acest acord. Am insistat și am obținut ca pe viitor să nu existe discriminări între membrii UE, să nu se introducă vize pentru românii care vor să călătorească pe viitor în Marea Britanie”, a mai spus Iohannis.

Iohannis a adăugat că e nevoie de ratificarea acordului în Parlamentul de la Londra, Consiliul UE și Parlamentul European.