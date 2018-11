Maratonul 1 Decembrie în IOR

148726 – 28112018 – Competitia Maratonul 1 Decembrie _ editia a VIII-a – va avea loc in data de 01.12.2018, si este parte integranta a proiectului “ROMANIA 100 – Educatie prin Miscare – Alergam 100 km pentru ROMANIA”.

Competiția are drept scop aducerea unui omagiu românilor care au facut posibilă Marea Unire de la 1918, de Ziua Naţională a României. în memoria lor, pe 1 Decembrie 2018 vom alerga cu inima și cu sufletul la “Maraton 1 Decembrie”.

Scopul principal al intregului proiect il reprezinta educarea tinerilor si a persoanelor cu viata sedentara din Sectorul 3, prin atragerea catre activitati sportive. Scopul final il reprezinta imbunatatirea stilului de viata, a mentinerii sanatatii si a cresterii increderii in sine. Un alt scop al proiectului il reprezinta largirea spectrului participantilor la antrenamentele si competitiile de alergare prin oferirea unor posibilitati de a face miscare in natura si de a se integra in comunitatea din ce in ce mai larga a celor care practica sportul de masa.

Proiectul ”ROMANIA 100 – Educatie prin Miscare – Alergam 100 km pentru ROMANIA” a avut drept obiective pregatirea unui lot de cel putin 120 de persoane cu domiciliul in Sectorul 3 pentru participarea la una dintre probele evenimentului Maraton 1 Decembrie si cel putin 80% dintre ei sa finalizeze proba la care s-au inscris. Din cei 120 participanti la antrenamente, ca noutate pentru acest an, avem 20 de adolescenti cu varste cuprinse intre 12-17 ani pe care ii vom atrage catre sport, catre miscare din scolile si liceele Sectorului 3. Atat competitia, cat si pregatirea (antrenamentele) au avut loc in acelasi parc, Al. I. Cuza, Sector 3.

Relevanta proiectului consta in aceea ca sportul de masa in aer liber este o alternativa la viata sedentara. Din experienta acumulata in aproape 10 ani de antrenamente cu sute de persoane, cresterea nivelului de pregatire si dorinta de autodepasire pot duce la renuntarea la alimentatia nesanatoasa, consumul de tutun si alcool. Alergarea, in comparatie cu alte sporturi, implica costuri mici, se poate defasura in orice conditii meteo, in parcuri, carari de padure sau pistele de atletism. De aceea, este accesibila unui spectru larg de persoane motivate de a-si imbunatati calitatea vietii.

Competiția va cuprinde 6 curse distincte:

Maratonul 1 Decembrie – 42.195 km – 09.00

Semimaratonul Superbet – 21.1 km – 09.05

Cursa 11.1 km – 11.30

Cursa fotoliilor rulante – 3.14 km – 12.45

Cursa Cetatenilor Sectorului 3 – 3.6 km – 13.00

Ștafeta 100 de ani de România în 100 km – 07.45

Traseul de concurs va fi amenajat pe aleile din parc și din din jurul lacului și va fi semnalizat de către organizatori prin garduri, conuri și benzi de delimitare și va fi supravegheat de arbitri de cursa, amplasaţi în diferite puncte ale traseului.

La cursele competitive (maraton, semimaraton și cros 11.1 km) și la Cursa Cetățenilor Sectorului 3, la trecerea liniei de sosire se va cronometra electronic timpul în care fiecare participant va reuşi sa parcurga întregul traseul. “Clasamentul oficial” este alcatuit pe baza “timpului oficial” inregistrat pentru fiecare alergator. “Timpul oficial” se masoara din momentul startului oficial (timp 0h00m00s) pana în momentul trecerii liniei de sosire.

La Cursa fotoliilor rulante la sosire se vor înmâna biletele în ordinea sosiri. Cu aceste biletele participantii se vor deplasa la locul de inregistrare a sosirilor. Aici se vor intocmi clasamentele în functie de ordinea sosirilor.

La sosire, toţi participanţii vor primi medalii de finisher, iar ulterior vor putea descarca de pe website-ul competiției diplome electronice de participare .

Ocupantii locurilor 1, 2 și 3 (open) de la fiecare proba, precum și primii 3 clasati pentru fiecare categorie de vârstă la probele competitive individuale vor primi diplome și premii. Participantii premiati la open nu vor fi în clasamentul pentru categoriile de vârstă și ca urmare nu vor fi premiati la aceste categorii.