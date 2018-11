PMB: Proiectele privind acordarea granturilor scolare se vor derula in perioada decembrie 2018- februarie 2019

148718 – 28112018 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, cu reprezentantii a 60 de unitati de invatamant din Capitala, in contextul punerii in aplicare a HCGMB nr. 311/2018 si a stabilirii modului in care pot fi accesate granturile acordate școlilor pentru recompensarea elevilor merituosi.

Reamintim ca aceasta masura a fost aprobata in vara acestui an, prin HCGMB nr. 311/2018, la propunerea Primarului General, Gabriela Firea.

Gabriela Firea: ”Ma bucur ca acest proiect va asigura o recompensa pentru copiii merituoși din Capitala si am convingerea ca va fi o masura apreciata atat de elevi, cat si de profesori. Primaria Municipiului Bucuresti a alocat in acest sens un buget de 8 milioane de euro, fonduri care vor ajunge la cele 275 de scoli inscrise in proiect. Pana in prezent, la nivelul Primariei Generale, am stabilit un calendar pentru derularea acestor proiecte, respectiv decembrie 2018-februarie 2019. Depunerea proiectelor va avea loc pana pe 20 decembrie, evaluarea se va realiza in luna ianuarie, urmand ca pana la finalul lunii februarie sa fie efectuate platile”.

Premiile Primariei Capitalei, care vor fi acordate in cadrul granturilor, si cuantumul acestora, sunt urmatoarele:

Premiile pentru performanta, in cuantum de 600 de lei fiecare, se acorda conform criteriilor stabilite prin metodologia de acordare a granturilor, Premiile pentru merite deosebite, in cuantum de 1000 de lei fiecare, se vor acorda elevilor care au obtinut media generala 10 in anul scolar anterior, pentru elevii aflati in clasele invatamantului gimnazial, liceal sau profesional, Premiile pentru merite deosebite, in cuantum de 400 de lei fiecare, se vor acorda elevilor care au obtinut media generala intre 9.50-9.99 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior, pentru elevii aflati in clasele invatamantului gimnazial, liceal sau profesional, Premiile pentru merite deosebite, in cuantum de 300 de lei fiecare, se vor acorda elevilor care au obtinut media generala intre 8.50-9.49 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior, pentru elevii aflati in clasele invatamantului gimnazial, liceal sau profesional.