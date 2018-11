Primaria Capitalei nu mai are răbdare

148675 – 27112018 – Viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Badulescu, consilier general in Consiliul General al Municipiului Bucuresti si membru al Comisiei Juridice, solicita public motivarea de urgenta a Deciziei Civile prin care Curtea de Apel anuleaza hotararile de infiintare a companiilor municipale, ”in vederea asigurarii respectarii dreptului la aparare si dreptului la un proces echitabil, in conditiile in care intelegem sa ne indreptam impotriva acesteia, atat prin exercitarea cailor extraordinare de atac prevazute de dispozitiile Codului de procedura civila si, totodata, ne rezervam dreptul de a ne adresa organelor abilitate sa cerceteze incalcarea cu intentie a dispozitiilor legale aplicabile in prezenta cauza (…), cu atat mai mult cu cat decizia in discutie este in totala contradictie cu sentinta pronuntata de Tribunalul Bucuresti in aceeasi cauza”.

Badulescu explica, de asemenea, ca urgentarea redactarii motivatiei este justificata si de faptul ca, fiind vorba despre incheierea unui exercitiu bugetar, hotararea pronuntata are un impact major asupra bugetelor si angajatilor acestor companii, se creeaza un ”prejudiciu imens Primariei Municipiului Bucuresti prin incercarea de impiedicare a desfasurarii activitatilor ce tin de interesul general al cetatenilor si, respectiv, blocarea activitatii administratiei publice locale”.

De asemenea, in argumentarea juridica a solicitarii sale, Aurelian Badulescu a mai explicat ca ”hotararea pronuntata este nelegala si netemeinica si in contradictie evidenta cu dispozitiile legii administratiei publice locale, republicata -215/2001, atat timp cat pentru infiintarea societatilor pe actiuni este necesara si suficienta majoritatea ceruta de art 45 alin 2,” respectiv se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului local…f) hotarari privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine…” si nicidecum cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie, cum in mod eronat ati acreditat prin hotararea pronuntata.

Totodata, nu se poate discuta de un exces de putere din partea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, atat timp cat infiintarea unei societati prin asocierea dintre o autoritate publica si o persoana juridica nu incalca nici Contitutia Romaniei, nici Legea Concurentei nr.21/1996 sau legea achizitiilor publice 98/2016”.