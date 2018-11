Teatrul EXCELSIOR, prima institutie de cultura din Romania care stabileste un record la nivel mondial

148699 – 28112018 – Unul dintre spectacolele dedicate Centenarului Marii Uniri, ”Vlaicu Voda” de Alexandru Davila, in regia lui Horia Suru, organizat de Teatrul Excelsior, reuseste sa stabileasca primul record omologat de Guinness World Records pentru o institutie de cultura din Romania. Distinctia este acordata pentru cea mai mare gradena rotativa din lume, fiind construita special pentru acest spectacol.

Adrian Găzdaru, managerul Teatrului EXCELSIOR: ”Este o mare onoare și bucurie să fim în Cartea Recordurilor. Pentru noi, este cu atât mai important cu cât recunoașterea a venit pentru spectacolul „Vlaicu Vodă”, un proiect special, dedicat Centenarului Marii Uniri, la care a lucrat cu responsabilitate și dedicare o echipă formată din peste 700 de artiști și tehncieni. Cred că, alături de aplauzele publicului, această recunoaștere este cea mai mare bucurie pe care Teatrul EXCELSIOR și-o putea dori în acest moment aniversar”.

Spectacolul a facut parte dintr-o productie-eveniment care si-a propus sa ofere o experienta teatrala complexa, desfasurata pe parcursul unei zile intregi, ambientata in secolul al XIV-lea, in contextul domniei lui Vlaicu Voda. Evenimentul s-a desfasurat in Piata Constitutiei din Bucuresti, in perioadele 8 – 10 iunie si 22 – 26 august 2018, intre orele 10:00 si 22:30.

Pentru acest spectacol, satul medieval a fost construit in marime naturala si a evidentiat, in cele mai mici detalii, mediul rural de acum sase veacuri. Spectacolul a adus in fata publicului noua case, opt turnuri de aparare, patru ateliere de mestesugari, un han si o biserica (interpretare dupa biserica Sân Nicoara, Curtea de Arges), sute de costume si masti populare, zeci de muzicieni (instrumentisti, cor si ansamblu arhaic), alaturi de sateni, strajeri, calareti, mestesugari (olari, pielari, sculptori in lemn si tesatoare).