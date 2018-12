Cresc veniturile din furnizarea de servicii de acces la internet

148905 – 14122018 – ”Cresterea numarului de conexiuni si a traficului de internet se reflecta si in veniturile operatorilor din furnizarea acestor servicii. In conditiile in care in primul semestru al acestui an fata de semestrul doi al anului trecut, veniturile totale au inregistrat o scadere cu 3%, totusi veniturile din internet au crescut cu 3%. Venitul mediu lunar per locuitor obtinut din furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice a fost de 66,3 lei in prima jumatate a acestui an”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Veniturile generate de furnizarea serviciilor de comunicatii electronice au fost in valoare de 8 miliarde de lei in primul semestru al acestui an. Veniturile generate de furnizarea serviciilor de internet fix si mobil au crescut in aceasta perioada cu 3% si au ajuns sa reprezinte 31% din totalul veniturilor pietei. Cu toate ca inregistreaza o scadere cu 6%, veniturile generate de furnizarea serviciilor de telefonie mobila continua sa aiba cea mai mare pondere in venituri, de 37%, in timp ce veniturile pietei de telefonie fixa si furnizarea programelor de retransmisie TV reprezinta cate 11% din totalul pietei.

Exprimate in euro, veniturile totale au fost de aproximativ 1,7 miliarde euro, inregistrand o scadere cu 5%.

Venitul lunar per locuitor obtinut din furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice a fost de 66,3 lei. Din acesta, 24,7 lei reprezinta venitul lunar per locuitor obtinut din furnizarea de servicii de telefonie mobila, 20,6 lei cel obtinut din furnizarea serviciilor de acces la internetul fix si mobil, si 7,6 lei si, respectiv, 7,5 lei, veniturile obtinute din furnizarea telefoniei fixe si a serviciilor de retransmisie TV.

In prima jumatate a acestui an, erau 22,2 milioane de utilizatori activi de telefonie mobila (-2%), dintre care 12,3 milioane (+2% erau utilizatori pe baza de abonament si 9,9 milioane (-4%) utilizatori pe baza de cartele preplatite active. In functie de numarul de cartele SIM active la sfarsitul lunii iunie a acestui an, liderul pietei avea o cota de piata de 39%, principalul competitor 30%, urmatorul competitor 18%, ceilalti furnizori insumand 13%.

In prima jumatate a anului 2018, in medie, un locuitor a initiat apeluri de voce insumand 4 ore si 51 minute si a transmis 59 de mesaje, lunar. Durata medie a unui apel a fost de 2 minute si 45 de secunde.

Piata serviciilor de telefonie fixa continua sa inregistreze scaderi, atat in ceea ce priveste numarul de linii de acces (-3%, pana la 3,8 milioane), cat si numarul de abonati (-4%, pana la 3,2 milioane). La 30 iunie 2018, rata de penetrare a telefoniei fixe la 100 de gospodarii inregistra valoarea de 40%.

Media lunara a traficului de voce originat per locuitor a continuat sa scada, ajungand la 10 minute, mai putin cu 1 minut fata de valoarea medie inregistrata pentru semestrul anterior, iar un apel a avut o durata medie de 2 minute si 53 de secunde.

In functie de numarul de abonati la 30 iunie 2018, liderul pietei avea o cota de piata de 44%, principalul competitor 35%, urmatorul competitor 15%, ceilalti furnizori insumand 5%.

Numarul de abonati la servicii de retransmisie TV furnizate contra-cost se mentine constant in prima jumatate a acestui an, la valoarea de 7,45 milioane. In functie de suportul utilizat, 5,04 milioane de utilizatori erau abonati la retelele prin cablu (+1%), 2,28 milioane primeau serviciile de retransmisie TV prin satelit (-2%), iar 0,13 milioane la IPTV (+8%).

In functie de numarul de abonati la 30 iunie 2018, liderul pietei de servicii TV avea o cota de piata de 48%, principalul competitor 20%, urmatorul competitor 18%, ceilalti furnizori insumand 14%.