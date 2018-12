Dragnea se pregătește pentru Cotroceni

148968 – 20122018 – Jurnalistul Dan Turturica arata intr-o analiza publicata pe digi24.ro ca Liviu Dragnea isi pregateste in aceste zile terenul pentru o candidatura la Presedintia Romaniei. Ordonanta de amnistie si gratiere precum si scandalul generat de „taxa pe lacomie” fac parte din planurile sefului PSD pentru a cuceri Cotroceniul.

Turturica afirma ca Dragnea a recunoscut in fata invitatilor la ziua de nastere a Irinei Tanase ca „in niciun caz nu il va sustine pe Tariceanu la prezidentiale si ca el va fi candidatul PSD”.

„Nu este prima oara cand se vorbeste de aceasta posibilitate. Cel mai recent, informatia a aparut dupa ziua de nastere a Irinei Tanase, prietena lui Liviu Dragnea, cand acesta le-ar fi spus invitatilor ca in niciun caz nu il va sustine pe Tariceanu la prezidentiale si ca el va fi candidatul PSD. Ultima confirmare a venit chiar de la Ion Iliescu, prin interviul pe care l-a dat cotidianului francez Le Figaro.

Fondatorul PSD a spus ca partidul pe care l-a infiintat si condus ar trebui sa-l sustina in cursa pentru Cotroceni pe Calin Popescu Tariceanu. Pentru cine urmareste politica, declaratia lui Iliescu este la fel de socanta ca o recunoastere a responsabilitatii pentru crimele de la Revolutie. Este aproape ireal ca Iliescu spune raspicat ca PSD ar trebui sa mizeze in lupta pentru cea mai importanta functie in stat pe un politician din alt partid!

Nu ar fi facut-o niciodata daca situatia partidului nu ar fi fost dramatica. Si nu pentru ca nu exista ”o personalitate din PSD care sa aiba sustinerea maselor. Nu suficient. Din pacate!”, dupa cum spune, Gabriela Firea, de exemplu, nu sta atat de rau in sondaje incat sa nu poata fi luata in calcul. Ci pentru ca stie ca Dragnea vrea el sa devina presedinte si incearca sa-l convinga sa renunte. De ce? Pentru ca strategia lui Dragnea ar putea distruge PSD, mostenirea sa politica.

Noua strategie a lui Dragnea este copiata, grosier, fara sa tina cont de diferentele dintre cele doua tari, dupa cea haiduceasca folosita de Viktor Orban in Ungaria: discurs populist, nationalist, xenofob, populist, anti-Uniunea Europeana, anti-corporatii, dublat de cresterea taxelor pentru firme si de plafonari de preturi la utilitati. Cu retorica, mai scremut, liderul PSD o scoate la capat. Citeste ce ii scrie ”batistuta” lui Vîntu. Problema lui si a Guvernului este cu masurile concrete. Si e una dubla.

Pe de o parte, promisiunile de cresteri de salarii si de pensii promise au fost atat de mari incat nu le-ar putea onora nici daca noile taxe vor aduce veniturile prognozate. Pe de alta parte, are nevoie de bani rapid iar veniturile suplimentare nu vor ajunge la buget peste noapte.

Nici macar de carpeli nu mai are timp. Directori de institutii publice importante au ajuns sa se milogeasca luna de luna de companiile de apa si de curent ca sa-i pasuiasca, pentru ca nu mai au nici bani de utilitati. Pana la onorarea promisiunilor, regimul Dragnea se chinuie sa asigure supravietuirea statului. Si nu vorbim de primarii de comune, ci de institutii centrale vitale!

Din cauza acestui risc de colaps, se pare, dar si a acumularii accelerate a promisiunilor neonorate a decis Dragnea ca nu mai merita sa se agate de putere. Ba chiar ca ar fi mai bine sa renunte la ea, pentru a pasa adversarilor responsabilitatea dezamorsarii bombelor pe care le-a plantat in economie si in administratie.

Calculul este ca daca va scapa de amenintarea unei condamnari, cu ajutorul Ordonantei salvatoare, sansele sale in cursa pentru Cotroceni ar creste daca ar candida din opozitie, nu fiind la putere, cu ghiuleaua unei guvernari catastrofale agatate de picioare. Posibilitatea unei asemenea miscari nu este o noutate. Ea a devenit previzibila din primul moment in care coalitia PSD-ALDE a pus pe masa programul de guvernare.

De aceea, in clipa de fata, principala preocupare a lui Dragnea pare a fi mai degraba ca renuntarea la putere sa se faca in termenii sai. Adica, intr-un context care sa-i permita ca la scurt timp dupa Ordonanta sa se metamorfozeze din ”penal disperat, care a distrus zece ani de lupta anticoruptie ca sa scape de puscarie” in ”aparator al neamului asuprit de Occidentul lacom”.

”Bancheri mierosi, multinationale lacome, birocrati UE si lacheii lor unguri se vor uni impotriva Ungariei, asa ca daca in 2014 stanga va castiga alegerile in Ungaria, marii capitalisti internationali vor forma guvernul iar ungurii vor plati pretul….acesta este clubul greilor, pentru ca vorbim de mii de miliarde de forinti, de proiecte de investitii imense si de profituri garantate. Dar nu vom fi servitorii Europei, ai bancilor sau ai marilor corporatii. Suntem proprii nostri stapani.”

Asta spunea Viktor Orban in septembrie 2013, inainte de a castiga detasat alegerile si de a-si intari controlul asupra Parlamentului. Un discurs similar a avut si Dragnea la sfarsitul saptamanii trecute, la sedinta Consiliului National PSD”, scrie Turturica pe Digi24.

Jurnalistul mai arata ca Dragnea se va folosi de protestele generate de OUG pe amnistie si gratiere pentru a parasi puterea ca sa isi pregateasca apoi candidatura.

„Si fiti convinsi ca este doar inceputul. Daca Ordonanta va fi data, iar Dragnea va fi alungat in huiduieli de la putere, ce va spune? Exact ce a spus si in discurs. Ca protestele sunt finantate de multinationalele hraparete, care se razbuna pe el pentru ca i-a obligat sa plateasca impozite corecte si le-a interzis ”sa ne mai ia resursele.”

Insa, va fi liber sa candideze la prezidentiale, iar liderii stransi uniti in jurul sau, recunoscatori ca i-a scapat de inchisoare, il vor sustine pana in panzele albe. Si va urma aproape un an de discursuri cel putin la fel de agresive. In care firul rosu va fi minciuna ca salariatii si pensionarii nu au beneficiat de cresterile promise de PSD si ALDE pentru ca s-au opus ”sorosistii”, multinationalele si Iohannis, ”lacheul” lor”, scrie Turturica.