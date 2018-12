Fiecare român a consumat lunar 28 GB de trafic internet

148789 – 06122018 – În medie, un roman a consumat lunar 26 GB prin internetul fix si 2,3 GB prin internetul mobil. In primul semestru al acestui an, traficul mediu lunar per locuitor a crescut cu 15% in cazul internetului fix, insa cel de internet mobil a inregistrat o crestere spectaculoasa de 49% per locuitor.

Datele prelucrate de ANCOM pentru prima jumatate a anului 2018 arata ca numarul conexiunilor 4G a crescut in continuare cu un ritm sustinut, de 12%, ajungand la aproape 9 milioane. Astfel, conexiunile 4G reprezinta 46% din numarul total de conexiuni la internet mobil, iar 39% sunt conexiuni 3G, ponderea conexiunilor de mare viteza ajungand la 85% din totalul de 19,3 milioane conexiuni de internet mobil.

Traficul total de internet mobil a crescut cu 48% in primele sase luni ale acestui an, ajungand la 0,26 milioane TB, ceea ce inseamna ca traficul mediu lunar de internet mobil per locuitor a fost de 2,3 GB.

In functie de numarul de conexiuni active la internet mobil la jumatatea anului 2018, liderul pietei avea o cota de piata de 38%, principalul competitor 24%, urmatorul competitor 19%, ceilalti furnizori insumand 19%.

Internet fix

Conform statisticilor ANCOM, numarul conexiunilor la internet fix din Romania a ajuns la 4,9 milioane la jumatatea anului 2018, inregistrand o crestere semestriala cu 3,6%.

Rata de penetrare a internetului fix la 100 gospodarii era de 60% la nivel national, respectiv de 72% in mediul urban si de 43% in mediul rural. Decalajul dintre urban si rural continua sa se reduca: numarul de conexiuni de internet fix din mediul rural a depasit 1,5 milioane, inregistrand un ritm de crestere de 8% pentru al doilea semestru consecutiv. Circa o treime dintre conexiunile din rural permit viteze de peste 100 Mbps, in crestere cu 32% in prima jumatate a anului 2018.

La nivel national, ponderea conexiunilor de foarte mare viteza (cel putin 100Mbps) a ajuns la 66%, in principal datorita extinderii retelelor de fibra optica, care ajung tot mai aproape de locatia utilizatorilor finali. De altfel, 58% dintre conexiunile de internet fix sunt realizate prin FTTH sau FTTB.

In prima jumatate a anului 2018, traficul total de internet fix a fost de 3 milioane de TB (+14%), astfel ca traficul mediu lunar de internet fix per locuitor a fost de 26 GB.

In functie de numarul de conexiuni la internet fix la sfarsitul primului semestru al anului 2018, liderul pietei avea o cota de piata de 49%, principalul competitor 24%, urmatorul competitor 13%, ceilalti furnizori insumand 14%.

Raportul de date statistice

Raportul de date statistice privind piata de comunicatii electronice din Romania pentru primul semestru al anului 2018 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate semestrial de furnizorii care au obligatia de a transmite catre ANCOM valorile indicatorilor corespunzatori categoriilor de servicii conform Deciziei nr. 333/2013 si va fi disponibil in curand pe www.ancom.org.ro