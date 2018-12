Opoziția zice că Dragnea a fost demis de la șefia Camerei Deputaților

148781 – 05122018 – Miscari ample in Parlament, Opozitia a incercat sa supuna votului revocarea lui Liviu Dragnea si a lui Florin Iordache din functiile detinute in fruntea Camerei Deputatilor.

Un vicepresedinte din partea Opozitiei, deputatul Marilen Pirtea, a spus ca supune votului plenului prelungirea dezbaterilor si schimbarea modului de vot, in timp ce Iordache, care conducea sedinta Camerei Deputatilor, a strigat ca nu are acest drept. ”In calitate de vicepresedinte pot sa supun la vot, cine este de acord?”, a intrebat Pirtea de la pupitru. 112 parlamentari au votat pentru revocarea lui Iordache.

”Domnul coleg, stati putin, ce supuneti la vot? Nu puteti”, s-a agitat Iordache.

In timp ce in sala se auzeau vociferari, Iordache a anuntat apoi ca inchide sedinta: ”Constat ca nu au fost indeplinite cerute de regulament. Liderii de grup nu au propus nimic. Inchid sedinta”. Parlamentarii din Opozitie s-au strans insa in jurul lui Iordache si au refuzat sa plece din sala de plen.

Anterior, vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat ca Opozitia este pregatita sa intre in greva parlamentara. ”Nu voi mai pleca de la acest microfon si exista posibilitatea sa intram in greva parlamentara daca dvs. nu supuneti la vot urmatoare solicitari. Sunt facute in conformitate cu regulamentul, este dreptul unui grup parlamentar care reprezinta milioane de oameni in Parlament sa propunem plenului sa voteze anumite solicitari. Daca aveti majoritate, supuneti la vot. Daca nu supuneti la vot, inseamna ca nu aveti majoritate, inseamna ca detineti aceasta conducere abuziv. Solicitarile sunt prelungirea programului de lucru cu o ora, shimbarea procedurii de vot, astfel incat sa nu fie manipulare a votului prin reteaua electronica”, a spus Raluca Turcan.

Deputatii PMP, USR, PNL i-au solicitat, miercuri, in plen, vicepresedintelui Camerei Deputatilor, Florin Iordache, sa-si dea demisia din functie si sa predea conducerea sedintei, in timp ce Iordache a facut public documentul prin care Liviu Dragnea i-a delegat atributiile de presedinte al Camerei.

”Fac apel la barbatia din PSD.(…). Vreau sa supun: cand v-a convenit, ati intors votul in plen. Fac apel la barbatia din PSD si supun la vot revocarea lui Florin Iordache din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor. Solicit sa fie supus pe ordinea de zi, ca plenul este suveran, revocarea din functie a presedintelui Liviu Dragnea”, a spus liderul grupului PMP Eugen Tomac.

Presedintele USR, Dan Barna, a spus ca Florin Iordache nu mai poate conduce sedinta de plen.

”Sunteti in eroare flagranta. Vicepresedintele Camerei, Florin Iordache, nu poate conduce sedinta. Nu este vorba de revocare, ci despre conducerea sedintei. CCR spune ca plenul este suveran, iar chestiunea retragerii sustinerii grupului care v-a numit este in cazul revocarii. Aici este vorba despre conducerea sedintei. Domnule Iordache, conduceti ilegal sedinta. Nu aveti dreptul ca conduceti aceasta sedinta. Este abuziv”, a spus Barna.

Deputatul Victor Ponta a amintit de data de 3 iulie 2012, cand a fost schimbata Roberta Anastase din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, mentionand ca aceasta situatie se aplica in prezent.

”As vrea sa intervin pe procedura in numele celor care se aflau in 3 iulie 2012 in aceasta incinta. Am supus la vot schimbarea din functie a Robertei Anastase. Acolo a fost un document foarte bine scris, inclusiv de domnul Iordache si grupul PDL a invocat ca nu este de acord cu introducerea pe ordinea de zi a acestui lucru si atunci PSD a spus ca plenul este suveran. S-a supus la vot si plenul a decis si a fost schimbata Roberta Anastase. Trebuie sa facem exact cum am facut in data de 3 iulie 2012”, a spus Ponta.

”Ar fi cazul sa ne amintim ca suntem in Parlamentul Romaniei, in templul sfant al democratiei. Un loc unde se lucreaza si cu majoritate si cu minoritate. Dl. Iordache nu decideti in mod arbitrar si abuziv, ci plenul este suveran. Nu fiti las! Daca aveti majoritate, aratati-o prin vot. Aveti curaj?”, i-a spus lui Iordache deputatul PNL Florin Roman.

In replica, Florin Iordache a citit documentul prin care Liviu Dragnea ii deleaga atributiile de presedinte al Camerei pentru data de 5 decembrie. ”Data de 4 decembrie 2018, decizie privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor. In data de 5 decembrie atributiile presedintelui Camerei Deputatilor este exercitata de Florin Iordache. Deci toata expunerea dumneavoastra este contrara regulamentului. Mai studiati si mai cititi”, a raspuns Iordache. El s-a adresat lui Victor Ponta spunand: ”Banuiesc ca atunci cand ati fost in Guvern nu ati supus la vot acte neregulamentare”.

”In niciun caz nu sunt las. Am spus ca voi supune votului orice cerere care este conform cu regulamentul. Fara indoiala, avem majoritate, ca au plecat 2-3 colegi, nicio problema, avem majoritate, dar important este sa supunem la vot conform regulamentului”, a mai spus Iordache.

Deputatul PSD Eugen Nicolicea a precizat ca Florin Iordache poate sa conduca sedinta.

”Deocamdata avem in discutie schimbarea ordinii de zi. Avand in vedere ca nu avem votata o cerere de revocare, Florin Iordache poate sa conduca sedinta. Propunerea de revocare trebuie depusa la Biroul permanent care verifica indeplinirea conditiilor necesare, respectiv sustinerea liderului de grup din care face parte. Aveti cumva acordul Biroului permanent privind indeplinirea conditiilor? Eu zic ca nu”, a spus Nicolicea.

Liderul deputatilor PSD, Daniel Suciu, a spus ca de cand a fost schimbata Roberta Anastase a fost modificat regulamentul.

”Intre timp, regulamentul Camerei Deputatilor s-a modificat, inclusiv cu votul lui Victor Ponta. Presedintele Camerei Deputatilor poate fi revocat la propunerea liderului de grup din care face parte. Atunci se putea schimba presedintele Camerei Deputatilor si acum se poate schimba, dar aveti nevoie de semnatura liderului de grup care l-a propus. Nu o aveti”, a spus Suciu.

El a spus ca a depus la Biroul permanent o solicitare de revocare din functia si a vicepresedintelui Camerei, Marilen Pirtea, deputat liberal.

Liderii Opozitiei au anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, ca Liviu Dragnea a fost demis dun functia de presedinte al Camerei. Ei se bazeaza pe un vot condus de un vicepresedinte al CD, deputatul PNL Marilen Pirtea. PSD nu recunoaste insa acest vot.

Pirtea, in calitate de vicepresedinte, a supus votulu iParlamentului revocarea lui Dragnea si Iordache. 112 parlamentari au votat „Da”, insa PSD sustine ca votul nu a respectat regulamentul Camerei Deputatilor.

”Domnul Dragnea a fugit. Insa a capturat statul roman prin interpusi, asa cum fac infractorii. Iordache este cel mai umil interpus al lui Dragnea. Realitatea este ca majoritatea PSD-ALDE nu mai exista. Punct. Liviu Dragnea este revovcat din fucntia de presedinte al Camrei Deputatilor. Florin Iordache este revocat din functia de vicepresedinte. Procedura de vot stabilita pentru a merge mai departe este votul cu mana ridicata. Orice altceva dincolo de aceste realitati care au fost stabilite de noua majoritate este in afara legii. PNL, USR, PMP, Pro Romania nu mai pot tolera modul abiuziv in care ati confiscat Camera Deputatilor. Daca nu luati act de voturile date in Camera Deputatilor, toti ceilalti isi rezerva dreptul de a parasi lucrarile Parlamentului”, a declarat Raluca Turcan. ”Opozitia a reusit astazi sa il inlature pe Liviu Dragnea. Este marea victorie pe care o asteapta o natiune intreaga”, a anuntat si presedintele PMP, Eugen Tomac.

”Domnul Dragnea tocmai a fost demis de o majoritate democratica. In acest moment a fost demis de la conducerea Camerei Deputatilor”, a mentionat liderul USR, Dan Barna. – sursa: text și foto: Aktual24.ro