148755 – 04122018 – UDMR a depus la Parlament un proiect pentru obținerea unui statut de autonomie special, iar momentul ales nu este întâmplător. În aceste zile se va depune moțiunea de cenzură a Opoziției! Nu este prima oară când, în astfel de momente-cheie pentru Dragnea și PSD, UDMR depune astfel de inițiative legislative care aduc atingere demnității României, scrie Comisarul.ro.

În proiectul legislativ pentru ”transpunerea in legislatie a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezolutia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918”, UDMR a strecurat posibilitatea infiintarii unor regiuni de dezvoltare separate, care pot obtine ”un statut de autonomie speciala pentru judetele care apartin unor regiuni istorice sau in care o minoritate nationala istorica are o proportie semnificativa”.

Parlamentarii UDMR isi fundamenteaza proiectul pe textul Rezolutiei de la Alba Iulia.

”Deplina libertate nationala pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra si judeca in limba sa proprie prin indivizi din sanul sau si fiecare popor va primi drept de reprezentare in corpurile legiuitoare si la guvernarea tarii in proportie cu numarul indivizilor ce-l alcatuiesc”, prevede subpunctul 1. al punctului III, din Rezolutia Adunarii Nationale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918

Prin urmare, UDMR solicită adoptarea în procedură de urgenţă a prevederii legislative care să asigure minorităţilor naţionale:

– Reprezentare proporţională în instituţiile administrative la nivel local, judeţean, naţional şi european;

– Reprezentare proporţională a minorităţilor naţionale în instanţe şi tribunale;

– La nivelul ministerelor, precum şi la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale acestora, să se asigure angajarea/numirea de personal, inclusiv de conducere, proporţional cu numărul persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale istorice, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local;

– Modul de administrare autonomă a vieţii culturale, învăţământului şi culturii minorităţilor naţionale istorice se reglementează prin Legea privind statutul minorităţilor naţionale din România;

– Posibilitatea înfiinţării, prin lege, a unor regiuni de dezvoltare separate, iar aceste noi regiuni pot obţine, prin lege, un statut de autonomie specială pentru judeţele care aparţin unor regiuni istorice sau în care o minoritate naţională istorică are o proporţie semnificativă şi care, împreună, corespund cerinţelor NUTS 2 prevăzute în Regulamentul (CE) 1059/2003.

”UDMR consideră că, în Anul Centenar, a sosit momentul ca principiile care vizează convieţuirea interetnică să fie transpuse în lege, astfel cum au fost formulate în Rezoluţia adoptată la Adunarea Naţională de la Alba Iulia. Democraţia se bazează pe statul de drept, iar democraţia românească poate fi împlinită numai dacă prevederile Rezoluţiei de la Alba Iulia se implementează în legislaţia română”.

