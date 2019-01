Cioloș deschide lista viitoarei alianțe USR – PLUS

149252 – 29012019 – Ultima variantă luată în discuție de USR și PLUS este ca lista pentru europarlamentare să fie deschisă de Dacian Cioloș, urmând ca în primul calup de șase candidați să alterneze câte unul de la fiecare partid, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate negocierilor. Astfel, după Cioloș, locul doi pe listă revine USR, locul trei PLUS, locul patru USR, locul cinci PLUS și locul șase USR.

Următorul calup de șase candidați va fi deschis de un candidat USR iar restul candidaților alternează, câte unul de la fiecare partid. Această variantă n-ar fi fost încă bătută în cuie și nu e clar dacă se va ajunge la o soluție agreată până pe 2 februarie, dată limită anunțată de liderii celor două partide.

Potrivit surselor citate, anunțarea listei finale pentru europarlamentare ar putea fi amânată cu o săptămână, pentru data de 9 februarie, tocmai din cauza nemulțumirilor exprimate de mai mulți membri USR care consideră că partidul ar fi dezavantajat de împărțirea negociată cu formațiunea lui Cioloș.

În discuție a mai existat și varianta în care Dacian Cioloș deschide lista, urmat de doi candidați de la USR și doi de la PLUS, apoi câte unul de la fiecare partid. Această variană însă ar fi fost respinsă de către liderul PLUS. Negocierile se complică din cauza numărului de locuri considerate eligibile: între 7 și 9, varianta optimistă.

Fiecare partid dispune de atuurile lui și încearcă să obțintă maxim din negociere. USR stă mai bine în sondaje, dar nu are o figură de politician cu notorietatea și credibilitatea lui Cioloș, capabilă să tragă lista în sus. Pe de altă parte, PLUS vine, pe lângă Cioloș, cu o infrastructură locală bine pusă la punct, dar cu un scor mai mic în sondaje, cel puțin câteva procente.

Potrivit surselor G4Media.ro, toate sondajele de opinie realizate de cele două partide arată că USR și PLUS câștigă cu 3 până la 5 procente în plus dacă merg împreună decât separat. Miza unei alianțe electorale la europarlamentare formată din USR și PLUS este câștigarea unui scor cât mai apropiat de PNL sau chiar peste, ceea ce ar schimba radical dinamica electorală, noua alianță având șase să se impună drept principalul partid de opoziție.