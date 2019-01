ANCOM propune prelungirea perioadei de desemnare a Poștei Române ca furnizor de serviciu

149122 – 16012019 – Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii propune prelungirea, pana la data de 31 decembrie 2019, a calitatii de furnizor de serviciu universal a Companiei Nationale Posta Romana S.A. (CNPR). Propunerea ANCOM vine ca urmare a solicitarii Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) de a prelungi perioada de desemnare a CNPR ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, tinand cont de necesitatea asigurarii continuitatii serviciului postal universal.

Drepturile si obligatiile CNPR care au fost stabilite prin Decizia nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Nationale Posta Romana S.A. ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, cu modificarile si completarile ulterioare, raman neschimbate. Astfel, CNPR are obligatia de a furniza serviciile incluse in sfera serviciului universal pe intreg teritoriul Romaniei, inclusiv in zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scazuta a populatiei, acolo unde numarul redus al trimiterilor postale colectate sau distribuite nu justifica prezenta unui furnizor de servicii postale pe principii comerciale.

Serviciile incluse in sfera serviciului universal sunt: a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale avand ca obiect trimiteri de corespondenta, pachete mici si imprimate, in greutate de pana la doua kg, inclusiv; b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale, in greutate de pana la 10 kg, inclusiv; c) distribuirea coletelor postale in greutate de pana la 20 kg, inclusiv, expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia; d) serviciul de trimitere recomandata avand ca obiect trimiteri postale din categoria prevazuta la lit. a); e) serviciul de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect trimiteri postale din categoriile prevazute la lit. a) – c); f) colectarea, sortarea, transportul si livrarea cecogramelor interne si internationale.

Persoanele interesate sunt invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 25 ianuarie 2019.