Klaus Iohannis: Unde este proiectul de buget?

149021 – 04012019 – Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut vineri, 4 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, declarații de presă.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor de presă:

”Președintele României, domnul Klaus Iohannis:

La mulți ani! Vă doresc tuturor un An Nou fericit, cu sănătate și cu toate realizările pe care vi le doriți!

Începem anul 2019, un an cu foarte multe provocări, începem acum, practic, direct cu Președinția Consiliului Uniunii Europene. Chiar săptămâna viitoare vom avea vizita Comisiei Europene, pentru a începe în forță această Președinție. Sunt convins că vom face față bine.

În continuare avem deja, în luna mai, primele alegeri, sunt alegeri europarlamentare și de pe acum vreau să spun deja că este foarte important să participăm la aceste alegeri. Cu cât mai mulți alegători se prezintă la aceste alegeri, cu atât mai clar va fi rezultatul.

La sfârșitul anului vom avea alegeri prezidențiale și reiterez ce am mai spus, voi intra în competiție pentru un nou mandat de Președinte.

Pe întreg anul 2019, obiectivele mari pe care le am, care sunt obiectivele României, sunt o mai profundă și mai bună integrare europeană, consolidarea posturii noastre în cadrul NATO și poate chiar reușim în cursul acestui an să avem o întărire a prezenței NATO pe flancul estic, ceea ce, cu siguranță, ar fi bine, ar fi foarte bine pentru noi. Și unul din obiectivele mari, foarte importante, pentru mine și în anul 2019 este consolidarea statului de drept în România, asta însemnând, evident, printre altele, și continuarea în forță a luptei împotriva corupției.

Personal, obiectivul meu pentru alegerile prezidențiale este câștigarea unui al doilea mandat de Președinte al României.

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

Jurnalist: Domnule Președinte, avem o situație la Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltării? Tocmai ați semnat decretele de revocare ale celor doi miniștri. Ce se întâmplă acum acolo? Vor fi interimari, vor fi… Dați curs propunerilor venite din partea Premierului?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Ieri am semnat decretele de revocare, care au fost și publicate, și s-a văzut încă o dată că decretele mele se publică în aceeași zi, ca să ne amintim de o discuție pe care am avut-o acum câteva zile.

Nu am formulat încă un răspuns de refuz, fiindcă asta va fi, voi refuza propunerile înaintate de Prim-ministru, fiindcă aici avem și argumente de legalitate, dar avem și argumente de oportunitate. Echipa mea lucrează la această analiză, însă până la mijlocul săptămânii viitoare voi da publicității inclusiv motivele pentru care voi refuza propunerile făcute de Prim-ministru.

Jurnalist: Faptul că cei doi au dosare penale, acesta este un argument pentru care respingeți aceste propuneri?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Aceste argumente le veți putea găsi în argumentația pe care o voi prezenta, inclusiv public.

Jurnalist: Cu Premierul Viorica Dăncilă intenționați să discutați despre acest refuz, al doilea?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Cu doamna Prim-ministru intenționez să discut ori de câte ori mă caută într-o chestiune care privește Guvernul.

Jurnalist: Cum îi răspundeți doamnei Premier? Declara dumneaei că nu vă exercitați rolul de mediator, după o discuție pe care ați avut-o despre cele două propuneri.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Cu tot respectul pentru dumneavoastră, care sunteți jurnaliști acreditați la Cotroceni și colaborăm foarte bine, nu prin dumneavoastră transmit răspunsurile doamnei Prim-ministru.

Jurnalist: Dar având în vedere aceste acuze venite din partea Prim-ministrului, cum vedeți colaborarea cu Prim-ministrul și cu Guvernul, pe parcursul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Pe parcursul Președinției Consiliului Uniunii Europene, pe teme europene, voi avea grijă să avem poziții care ne ajută să îndeplinim cu succes această Președinție.

Jurnalist: Credeți că va exista din partea PSD să revină cu propunerea Liei Olguța Vasilescu, de această dată la Transporturi, având în vedere că prima și prima dată a fost un refuz de remaniere? De fapt, nu i-ați remaniat pe cei doi miniștri.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Da, nu știu ce va face PSD, vom observa.

Jurnalist: Este legal, din punctul dumneavoastră de vedere?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Asta vom vedea atunci când vom avea o propunere și o analizăm împreună cu juriștii.

Jurnalist: Domnule Președinte, CCR a stabilit într-o decizie mai veche că nu pot fi date argumente pe bază de oportunitate și aș vrea să vă întreb, totuși, care ar fi aceste argumente, pentru că vorbeați despre ele mai devreme.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Aceste argumente le veți găsi în documentul scris.

Jurnalist: Ne puteți spune ce ați decis cu privire la propunerile ministrului justiției pentru că, știm, din nou, v-a cerut să o numiți pe Adina Florea la șefia DNA, o propunere, bineînțeles, dar decizia este a dumneavoastră. Ce veți decide?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: În privința propunerilor de numire pentru procurori, pentru pozițiile de conducere, aceste propuneri sunt în analiza departamentului de resort. Este totuși important de reținut că domnul ministru a considerat pur și simplu să trimită aceleași propuneri fără modificări, lucru care este cel puțin ciudat, ca să mă exprim așa.

Jurnalist: Domnule Președinte, la nivelul Guvernului se invocă un anumit blocaj care ar putea exista la cele două ministere, neexistând nici titular, nici interimar. Cum vedeți dumneavoastră această situație?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Această situație o văd foarte simplu. Atâta vreme cât există un ministru pe scaunul de ministru, nu există blocaj. Iar dacă PSD dorește alți miniștri, n-are decât să facă pașii prevăzuți de Constituție.

Jurnalist: Social-democrații spun că au făcut deja acești pași, că au venit deja cu două propuneri și că dumneavoastră, practic, din punct de vedere constituțional, nu mai puteați refuza aceste propuneri.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Da, o să aibă ocazia să mai încerce o dată.

Jurnalist: Domnule Președinte, cum vedeți lipsa bugetului de stat, a unui proiect la începutul lunii ianuarie, faptul că e posibil să ajungă abia la sfârșitul lunii în guvern și apoi la parlament?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Ei, iată, asta este o problemă gravă. Eu am pus această întrebare deja în decembrie, dacă vă amintiți, și o mai pun o dată: unde este proiectul de buget?

PSD a guvernat în tot acest timp, PSD a avut toate condițiile și trebuia să vină, conform legii în vigoare, până pe 15 noiembrie cu proiectul de buget. Nu există la momentul acesta nici un proiect de buget. Ba dimpotrivă, în loc să se ocupe de buget, fiindcă toată lumea are nevoie de bugetul pe anul în curs, este deja târziu, se ocupă de schimbat șefi de la ANAF și din alte poziții, lucru care mie îmi dă foarte mult de gândit.

Probabil există probleme cu bugetul. Aceste lucruri trebuie să le explice de urgență PSD și să vină cu un proiect de buget.

Jurnalist: Este nevoie de o ședință extraordinară a Parlamentului? Chiar membrii opoziției cereau acest lucru.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Ar fi de dorit să se facă toți pașii pentru a avea cât se poate de repede bugetul pe 2019. Însă nu de Parlament ține această chestiune. Mai întâi trebuie să vină Guvernul cu un proiect de buget, după care, sigur, Parlamentul poate să hotărască când îl ia în discuție.

Jurnalist: Domnule Președinte, când veți merge la următoarea ședință de Guvern? Promiteați că veți merge la ședințele de guvern, ați lipsit la una, s-a tot discutat atunci…

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: O să vă anunț din timp.

Jurnalist: Vorbeați de 2019 ca un an al provocărilor și de lupta anticorupție, de asemenea, că va ocupa un loc important. Vă îndoiați la sfârșitul anului trecut că va exista acea ordonanță privind amnistia și grațierea. Vă mențineți îndoielile sau aveți informații că totuși acest lucru se va întâmpla?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Asta cred că trebuie să întrebați la PSD.

Jurnalist: Domnule Președinte, și pentru că vorbeați despre candidatura dumneavoastră, sunteți optimist? Care ar fi contracandidații de care vă temeți, totuși?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Da, sunt foarte optimist. Nu mă tem de niciun contracandidat. Nu mă tem niciodată de contracandidați. Alegerile sunt alegeri. Cine dorește să obțină un mandat trebuie să se prezinte în postura de candidat. Eu mă voi prezenta și sunt optimist, da!

Jurnalist: Și cum vedeți o cursă prezidențială cu Liviu Dragnea?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Eu cred că orice cursă electorală are un parcurs pe care îl cunoaștem, cu campanie electorală, dar, în final, important este ce doresc alegătorii. Și la sfârșitul anului 2019 vom ști ce Președinte și-au dorit românii.

Jurnalist: Domnule Președinte, aș reveni la documentele pe care vi le-a trimis ministrul justiției în ceea ce privește finalizarea procedurii de revocare a Procurorului General. Când veți lua o decizie în acest sens?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Aici pot să vă răspund foarte simplu: domnul ministru, probabil neavând altă treabă mai bună de făcut, ne-a mai trimis încă o dată documentele pe care le trimisese pentru revocare. În această etapă, pot să vă răspund foarte simplu: nu voi revoca pe Procurorul General Augustin Lazăr.

Jurnalist: De ce? Care ar fi motivele?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Astea le-am mai explicat, dar îmi face plăcere să vă mai spun încă o dată. Procurorul General Lazăr face o treabă foarte bună acolo. Sunt mulțumit de activitatea domniei sale, iar evaluarea, sau așa zisa evaluare, pe care a prezentat-o ministrul justiției nu satisface rigorile legii.

Jurnalist: Mai multe organizații civice vă cer sa nu promulgați modificările la legea de funcționare și organizare a Poliției Române. Veți da curs propunerilor să nu promulgați această lege, aceste modificări?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Asta o să aflați când va fi publicat documentul.

Jurnalist: Revenim puțin la finalul acestui an și la alegerile prezidențiale. Spuneați că veți candida pentru un al doilea mandat. Ce partid politic vă susține?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Clar, mă susține PNL. Este partidul din care provin, este partidul care a hotărât de multă vreme că mă va susține pentru un al doilea mandat.

Jurnalist: Ați avea nevoie cumva și de o susținere mai mare? Ar fi benefică, în contextul în care ar putea exista și o formațiune mai largă de dreapta?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Asta, sigur, rămâne o discuție care se poate purta, și se va purta, însă importantă este susținerea românilor.

Jurnalist: Cu privire la doamna Florea, veți accepta?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: La asta am răspuns deja. Este dosarul în analiză.

Jurnalist: Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională în urma semnării decretului de prelungire a mandatului Șefului Statului Major. Cum vedeți acest demers, pe care l-a anunțat Premierul?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Eu văd că nu se poate sesiza Curtea Constituțională. Eu am semnat acel decret, fiindcă așa îmi permite legea. Legea specifică, spune clar. Mandatul șefului Statului Major poate fi prelungit.

Una la mână, nu scrie niciunde în lege că Președintele trebuie să aștepte propunerea ministrului pentru prelungire.

Doi, vă dați seama ce ar fi fost ca România să nu aibă șef al Armatei. Este inadmisibil și imposibil așa ceva.

Iar PSD, care a fost incapabil să vină cu o propunere serioasă, nu are decât să stea și să se mai gândească. Eu nu am cum să stau în România fără șef al Armatei, drept pentru care am prelungit mandatul generalului Ciucă, care a făcut o treabă foarte bună în cei patru ani. Stau foarte liniștit cu el ca șef al Armatei pentru încă un an de zile. Mi se pare o soluție foarte bună, o soluție care este perfect pe lege și pe Constituție.

Jurnalist: Deci nu există nici un conflict juridic de natură constituțională, așa cum sugerau, de altfel, social-democrații?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Bineînțeles că nu există nici un conflict, nu există absolut nici un conflict și nicio discuție pe această temă. Vă mulțumesc! Vă doresc un an nou fericit!”