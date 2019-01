Peste 80.000 de bucuresteni vulnerabili

149232 – 28012019 – Pe parcursul anului 2018, Primaria Capitalei, prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, a derulat sase programe menite sa incurajeze natalitatea si sa ofere sprijin financiar categoriilor sociale vulnerabile.

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea: ”Autoritatile locale au obligatia legala si morala de a-i sprijini pe cetateni, in special pe cei tineri sau pe cei care fac parte din categoriile sociale vulnerabile. Anul trecut, peste 80.000 de bucuresteni au beneficiat de stimulente financiare, in valoare de aproximativ 370 de milioane de lei. Este vorba atat despre plati lunare – in cazul copiilor sau adultilor cu dizabilitati, al familiilor monoparentale, cat si despre plati unice, cum sunt cele acordate pentru nou-nascuti, voucherele Materna, sau anuale, cum este cel destinat prevenirii abandonului scolar. Aceste programe vor continua si in anul 2019”.

Astfel, stimulentele financiare acordate de Primaria Capitalei, prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti s-au acordat dupa cum urmeaza:

Stimulentul financiar pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap – Prin H.C.G.M.B. nr. 330/2017, completata prin H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor conditii de acordare a stimulentelor financiare, s-a aprobat acordarea unui stimulent pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap, in cuantum de 500 lei/luna. In anul 2018 au beneficiat de acest stimulent peste 44.500 de persoane, platile ridicandu-se la o valoare de aproape 250 de milioane de lei. Stimulentul financiar pentru copiii incadrati in grad de handicap – Prin H.C.G.M.B. nr. 292/2017, completata prin H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor conditii de acordare a stimulentelor financiare, s-a aprobat acordarea unui stimulent financiar pentru copiii cu handicap, in cuantum de 1.000 lei/luna. Numarul total de beneficiari unici in plata, la sfarsitul anului 2018 – aproximativ 5.000, suma totala de plata in 2018 ridicandu-se la peste 50 de milioane de lei. Stimulentul financiar pentru nou-nascuti – Prin H.C.G.M.B. nr. 209/2017, completata prin H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor conditii de acordare a stimulentelor financiare, s-a aprobat acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti in cuantum de 2.500 lei net/nou-nascut. Numarul total al beneficiarilor platiti, in 2018 – peste 19.400. Suma totala platita in 2018 – aproximativ 50 de milioane de lei. Ajutorul social comunitar pentru familia monoparentala – Prin H.C.G.M.B. nr. 492/2017, completata prin H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor conditii de acordare a stimulentelor financiare si H.C.G.M.B. nr. 516/2018, s-a aprobat acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentala. Numarul total de beneficiari platiti – 75, suma totala platita fiind peste 200.000 de lei. Programul voucher Materna – sprijin financiar pentru femeile gravide din Bucuresti, pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna Bucuresti. Numarul total de beneficiari platiti pe 2018 – peste 11.000, suma totala platita in 2018 – aproximativ 17 milioane de lei. Sprijinul financiar pentru prevenirea abandonului scolar in municipiul Bucuresti

Beneficiarii sprijinului financiar pentru prevenirea abandonului scolar in Municipiul Bucuresti sunt parintii/parintele/reprezentantii legali ai copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani, incadrati intr-o forma de invatamant publica sau privata, cu domiciliul stabil in Bucuresti de cel putin 6 luni sau resedinta de cel putin 6 luni pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Bucuresti, la data depunerii cererii. Numarul total al beneficiarilor platiti in 2018 – aproximativ 400. Suma totala platita – peste 240.000 de lei.