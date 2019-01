USR: Primele victime ale Ordonanței Lăcomiei: minerii de la Complexul Energetic Oltenia

149124 – 16012019 – Deputatul USR Cristina Prună susține că minerii de la Complexul Energetic Oltenia sunt primele victime ale guvernului PSD-ALDE, după adoptarea OUG114/2018, prin care s-a plafonat prețul energiei electrice și al gazelor naturale și s-a impus și o taxă de 2% pe cifra de afaceri a companiilor care activează în acest sector.

”Intrarea în grevă a minerilor de la CEO nu este decât consecința manierei nesăbuite, girată de ALDE, prin care Liviu Dragnea, Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici au înțeles să gestioneze sistemul energetic național. Vrând să pedepsească lăcomia companiilor străine, primii care au fost loviți de populismul celor trei sunt angajații unei companii a statului român, care are un rol fundamental în asigurarea securității energetice. În plus, anul trecut, compania a înregistrat pierderi însemnate. Consecința opririi activității de la CEO are repercusiuni profunde. Zilele acestea, producția de energie autohtonă este diminuată, iar România își asigură cererea internă cu surse de import la prețuri record. Minerii de la CEO lucrează cu echipamente și tehnologie învechite. Mulți vin cu propriile unelte de-acasă, grupurile sanitare sunt mizerabile iar tehnica folosită este de pe vremea comunismului, cu un randament foarte scăzut. Așadar, au tot dreptul să protesteze pentru condiții mai bune de muncă. Însă, cei de-acolo trebuie să privească realitatea drept în față, fără niciun fel de menajament. Prețul plătit de CEO pentru poluare, adică certificatele de CO2, este în continuă creștere. În acest context, taxa de 2% pe cifra de afaceri și plafonarea prețului nu sunt decât lovitura de grație, întrucât, Guvernul blochează la un nivel insuficient viitoarele venituri ale companiei. În acest fel, CEO are toate șansele să se transforme într-o gaură neagră precum Complexul Energetic Hunedoara. Acest lucru periclitează și șansele companiei de a se retehnologiza și de a investi în noi linii de afaceri, precum capacități noi de producție pe gaz sau regenerabile. Consecința? Locurile de muncă de la CEO vor fi și mai nesigure, iar securitatea energetică a României va fi vulnerabilizată”, a spus Cristina Prună.

”Degeaba acuză ministrul Muncii că Opoziția le va tăia salariile angajaților la stat dacă va prelua guvernarea. Efectele măsurilor neinspirate ale acestui Executiv se simt de pe-acum, iar sectorul minier este primul afectat de deciziile celor care susțin această tristă guvernare. PSD și ALDE s-au bucurat că au pedepsit lăcomia companiilor dar, din ignoranță, s-ar putea să bage România în beznă”, a mai spus Cristina Prună.