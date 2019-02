149576 – 26022019 – Deputatul PSD Eugen Nicolicea i-a avertizat, marti, pe magistratii care si-au suspendat activitatea in semn de protest fata de ordonanta de urgenta pe legile Justitiei ca încalca legea. ”Referitor la recentele suspendari de activitate ale unitatilor de parchet, sunt cateva aspecte pe care nu le vede sau nu le spune nimeni. Am mai spus-o si o repet, dubla masura dauneaza profund societatii! A spune ca legea este egala pentru toti, insa a cere tratament diferentiat este un exemplu tipic de standard dublu. Legea romana nu lasa loc de interpretari in ceea ce priveste prevederile potrivit carora suspendarea activitatii unitatilor de parchet reprezinta infractiune si se pedepseste ca atare”, arată Nicolicea într-o declarație de presă.

Acesta a citat articolul 181 al Legii 62/2011 a dialogului social potrivit caruia „prin greva se intelege orice forma de incetare colectiva si voluntara a lucrului intr-o unitate”. In opinia sa, avand in vedere ca suspendarea temporara a activitatii inseamna incetarea acesteia pe o terioada de limp limitata, suspendarea colectiva si voluntara, chiar temporara, se incadreaza in definitia grevei.

”Articolul 202 specifica foarte clar ca procurorii si judecatorii nu pot declara greva. La articolul 218 se precizeaza ca declararea grevei cu incalcarea art.202 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau amenda. Asa cum statueaza si Conventia Europeana a Drepturilor Omului, orice persoana are dreptul la libertate de exprimare, acest drept incluzand libertatea de opinie si libertatea de a primi sau a comunica informatii ori idei, insa in cazul sistarii activitatii, nu se poate vorbi despre comunicarea unor informatii sau idei, ci pur si simplu de refuzul de a mai presta o activitate. Nu stiu ce este mai grav, necunoasterea legii de catre cei care ar trebui sa o cunoasca si sa o aplice sau incalcarea cu buna stiinta a acesteia de catre cei care ar trebui sa vegheze la respectarea legii”, a precizat Nicolicea.