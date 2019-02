Premierul îi cere președintelui să promulge rapid bugetul de stat votat cu mare întârziere de Parlament

149496 – 19022019 – Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, la Palatul Victoria, ca va inainta in cel mai scurt timp propunerile pentru portofoliile Transporturilor si Dezvoltarii Regionale, adaugand ca a luat act de intarzierea procedurii de desemnare a celor doi ministri.

”Avand in vedere ca perioada de interimat la cele doua ministere expira in aceste zile, voi inainta in cel mai scurt timp o alta propunere pentru cele doua portofolii. Nu mai avem timp de pierdut, sunt proiecte importante, atat in domeniul Transporturilor, cat si in domeniul Dezvoltarii Regionale, si cred ca avem nevoie de coordonarea unor ministri titulari. Romania are nevoie de investitii, nu de jocuri dictate de interese politice”, a declarat prim-ministrul, la inceputul sedintei de Guvern.

Liviu Dragnea i-a convocat pe social-democrați marti, de la ora 17.00, in sedinta Comitetului Executiv pentru a stabili noi propuneri pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturilor.

De asemenea, premierul i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis să ”depășească jocurile politice” și să promulge bugetul de stat pentru 2019, votat cu mare întârziere de Parlament, pentru ca de la 1 martie să poată fi plătite alocațiile pentru copii, majorate în urma propunerii Opoziției.