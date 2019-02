Primăria Capitalei vrea să oprească degradarea lacurilor din București și Ilfov, dar nu poate din cauza Guvernului 

149542 – 25022019 – Primăria Capitalei reiterează solicitarea adresată Guvernului României în urmă cu aproape doi ani de transmitere cu titlu gratuit din domeniul public al statului în cel al municipiului București a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, aflate în componența sau proximitatea salbei de lacuri formată de râul Colentina sau a cursului intravilan al râului Dâmbovița.

În luna martie 2017, Consiliul General al Municipiului București a adoptat o hotărâre, completată ulterior printr-o altă hotărâre adoptată în luna iunie a aceluiași an, prin care se solicită Guvernului emiterea unui act normativ în acest sens, lucru care nu s-a întâmplat până în prezent.

Primarul general al Bucureștilor, Gabriela Firea: ”Salba de lacuri sau râul Dâmbovița sunt parte integrantă a patrimoniului istoric, cultural și peisagistic al Capitalei, constituind veritabile puncte de atracție atât pentru locuitorii orașului cât și pentru turiști. In prezent insa, aceste obiective au devenit, pe alocuri, adevarate depozite de gunoaie, par a fi abandonate, iar malurile lacurilor sunt paraginite sau surpate, ceea ce poate reprezenta un adevarat pericol pentru trecatori. Ne dorim ca in Bucuresti sa nu mai existe astfel de zone, asa incat suntem determinati sa realizam modernizarea salbei de lacuri, insa, nefiind in administrarea noastra, nu avem cadru legal pentru a interveni. De aceea, pentru a putea demara un proiect amplu de punere în valoare a acestora, avem nevoie ca toate aceste obiective să se afle integral în patrimoniul Municipalității pentru a putea să facem investițiile necesare. Cred că a sosit vremea ca Guvernul să se aplece și asupra acestei solicitări și am convingerea că dna prim-ministru Viorica Dăncilă, care probabil nu a avut cunoștință până acum de această solicitare a noastră, ne va acorda întregul suport necesar”.

Lista bunurilor solicitate de Primăria Capitalei cuprinde:

Pasarela pietonala amenajata peste cuva de apa curata a raului Dambovita din zona Glina (zona Protan) – Ilfov, Popesti Leordeni; Amenajari Acumulare Tei – extindere aparare mal lac, cu lungimea de 950 m si amenajare pereu lac cu lungimea de 320 m – Bucuresti; Amenajari Acumulare Floreasca – amenajare a unui pereu cu dale in lungime de 1740 m, pereu beton debarcader in lungime de 810 m – Bucuresti; Debusare Canal Chitila Dragomiresti – un tronson cu lungimea de 50 m din canalul Dragomiresti-Chitila – Ilfov, Chitila; Statiile de pompare fantani amonte si aval Planseu Piata Unirii – infrastructura – Bucuresti; 22 descarcatori pluviali care fac parte din sistemul orasenesc de colectare a apelor pluviale – Bucuresti; Amenajari Acumulare Cernica – integral – aparare mal Cernica, cu o lungime de 740 m – Ilfov, Cernica; Amenajari Acumulare Mogosoaia + descarcator suplimentar – lucrare realizata prin dragaje – Ilfov, Mogosoaia; Amenajari Acumulare Pantelimon 2 – aparare mal Pantelimon 2, cu o lungime de 103 m – Bucuresti; Amenajari Acumulare Pantelimon 2 – Morarilor – cu o lungime de 660 m – Bucuresti; Iazuri decantare namol, statie tratare Rosu – cu o suprafata totala de 12,15 ha – Ilfov, Chiajna; Acumulare Plumbuita, suprafata totala 55 ha – Bucuresti, sector 2, str. Petricani; Insula Plumbuita – suprafata totala 1,94 ha, Bucuresti; Acumulare Fundeni – suprafata totala 88 ha, Bucuresti, sector 2; Insula lac Fundeni – suprafata totala 3,16 ha, Bucuresti, sector 2; Acumulare Pantelimon I – suprafata totala 93 ha, Bucuresti, sector 2, sos. Dobroesti; Insula Lacul Morii – suprafata teren 32.723 mp, inclusiv constructiile (5 anexe) – Bucuresti sector 6; Pasarele pietonale amenajate peste cuva de apa curata a Raului Dambovita, din zonele Semanatoarea, Politehnica, Stefan Furtuna (Controceni – Spitalul de Copii), Opereta (Calea Victoriei – Piata Natiunilor Unite), Marasesti (amonte pasaj rutier), Timpuri Noi (amonte pod Timpuri Noi, zona Fabrica de Incaltaminte), Mihai Bravu (zona cartier Abator), Popesti (zona Complex Rezidential Confort City).