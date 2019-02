România a câștigat finala Campionatului de Robotică din Coreea de Sud

149324 – 04022019 – Performanta tinerilor inscrisi in programul BRD First Tech Challenge Romania devine tot mai cunoscuta in lume! De curand, trei echipe care fac parte din programul implementat la noi in tara de Asociatia „Natie Prin Educatie” au castigat mai multe premii in cadrul Campionatului de Robotica din Coreea de Sud, medalia de aur si Winning Alliance Award fiind cele mai importante.

Meritul deosebit ii apartine echipei de robotica AutoVortex, care, odata ajunsa in finala, a decis sa faca alianta cu o alta echipa romaneasca prezenta la concurs, Quantum Robotics. Impreuna, tinerii au castigat astfel inca o finala a unei competitii internationale de prestigiu.

Pe langa aceasta performanta, echipa AutoVortex a mai castigat si premiile Captain of Alliance si Connect Award. Qube, cea de-a treia echipa romaneasca prezenta la concursul din Coreea de Sud a fost rasplatita cu premiul pentru design.

„Elevii au petrecut acolo patru zile. Deplasarea in sine e destul de complicata, pentru ca robotii lor trec prin controale riguroase in aeroport, care dureaza mult. Un drum de la Bucuresti la Seul ajunge astfel sa fie de 24 de ore, fiind foarte obositor. Sunt foarte mandra de ceea ce au realizat acolo”, a declarat Dana Razboiu, fondatoarea Asociatiei „Natie Prin Educatie”.

Sursa: adplayers.ro