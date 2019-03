Avioanele F-16, în serviciul Poliției Aeriene

149768 – 14032019 – Ceremonia de introducere a aeronavelor F-16 Fighting Falcon în serviciul de Poliție Aeriană a avut loc joi la Baza 86 Aeriană “Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”, Borcea, județul Călărași,. Forțele aeriene române au acum 12 aparate F-16 modernizate în Portugalia și alte 5 vor completa în curând escadrila.

Avioanele F-16 au parcurs procesul de operaționalizare, în primă fază pentru misiunile de poliție aeriană sub comandă națională, urmând a continua procesul pentru atingerea capabilității operaționale finale. Pentru a putea executa misiuni de poliție aeriană sub comanda NATO, escadrila trebuie să parcurgă și procesul de certificare NATO.

La momentul actual, aeronavele execută toate tipurile de misiuni specifice, în scop de antrenament pentru menținerea nivelului de pregătire.

În cadrul activității de introducere în Serviciul de Luptă Permanent Poliție Aeriană, sub comandă națională, a aeronavelor F-16 Fighting Falcon, a fost prezentat un exercițiu de interceptare a unei platforme aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național, în baza Legii nr. 257/2001, republicată în anul 2014, privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că guvernul României „va acorda tot sprijinul necesar pentru continuarea acestui proces de modernizare, esențial pentru consolidarea posturii de apărare a țării noastre și pentru creșterea profilului României ca furnizor de securitate”.

Premierul a subliniat că România alocă pentru al treilea an 2% din PIB pentru Apărare, iar alocările vor crește de la an la an pentru înzestrarea armatei.

„Atât la Bruxelles, cât și aici, în fața dumneavoastră, aș dori să subliniez că România va continua să rămână un partener de încredere, ferm angajat în consolidarea alianței transatlantice. Ne-am îndeplinit și vom continua să ne îndeplinim toate responsabilitățile ce ne revin ca partener NATO. Participăm activ la misiunile comune în teatrele de operații. Suntem deja în al treilea an de alocare a două procente din PIB pentru apărare, nivel pe care îl vom menține. Vom crește de la an la an alocările pentru apărarea națională, iar în centrul acestui angajament se află programele strategice de înzestrare, așa cum am prevăzut în Programul de Guvernare”.