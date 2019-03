Din șoc în șoc

149820 – 20032019 – La fel ca în cazul declarațiilor susținătoarei Oanei Bogdan de la PLUS, care a stârnit o revoltă în mediul online atunci când a susținut că dorește ”desființarea proprietăților și a granițelor”, o altă susținătoare a USR + PLUS șochează, încercând să capete notorietate. Ramona Popescu are o gândire de extremă stânga, contrar principiilor noului partid.

”Avortul trebuie sa fie mandatoriu si obligatoriu pentru familiile care nu au un venit mediu, pentru familiile care nu pot asigura cresterea sau hranirea corespunzatoare a copilului, pentru familiile in care nici unul dintre cei doi parteneri in cresterea si educatia copilului nu are loc de munca…”, susține Ramona Popescu.

Așadar, ea a postat un mesaj prin care consideră că avortul ar trebui să fie obligatoriu pentru familiile care nu au un venit mediu. Potrivit unei statistici realizată de Institutul Național de Statistică, în anul 2018, în România aproximativ 92% dintre români aveau un salariu mai mic decât salariul medic pe economie.