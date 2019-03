Ion Jinga, preşedinte al Comitetului care stabileşte câştigătorii Premiului ONU pentru Populaţie în anul 2019

149875 – 25032019 – Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a fost ales preşedinte al Comitetului care stabileşte câştigătorii Premiului ONU pentru Populaţie în anul 2019 (Chair of the Committe for the United Nations Population Award 2019). Ambasadorul României a fost propus pentru aceasta funcţie de către reprezentanţii Liberiei şi Panama, fiind votat în unanimitate de către membrii Comitetului, informeaza misiunea Permanenta a Romaniei la ONU.

Diplomatul român a arătat că vede în aceasta o recunoaştere a angajamentului constant al României în domeniul populaţiei şi dezvoltării. A amintit că prima Conferinţă Mondială pentru Populaţie a avut loc la Bucureşti, în anul 1974 (UN World Conference on Population) şi, continuând această tradiţie, România a exercitat recent, prin Reprezentantul său Permanent la ONU, preşedinţia Comisiei pentru Dezvoltare Socială (2015-2016) şi preşedinţia Comisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare (2017-2018), poziţii care reflectă, de asemenea, expertiza ţării noastre în aceste domenii şi respectul de care se bucură la ONU.

Premiul ONU pentru Populaţie a fost înfiinţat prin rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 36/201 din 17 decembrie 1981, fiind acordat anual începând cu 1983, pentru două categorii de recipienţi: persoane şi organizaţii.

Laureaţii acestui premiu sunt personalităţi, organizaţii şi instituţii cu contribuţii excepţionale la soluţionarea problemelor din domeniul populaţiei. Printre aceştia, Indira Ghandi, fost Prim-Ministru al Indiei, Bill şi Melinda Gates, Sir Prince Ramsey (medic din Antigua şi Barbuda care a jucat un rol pivotal în combaterea HIV), preşedinţi din Indonezia, Bangladesh şi Egipt, Institutul Guttmacher din SUA, organizaţia Save a Child’s Heart din Israel, organizaţia Family Care International din SUA, Centrul pentru studii de Populaţie din Ecuador etc.

Anul acesta, acordarea Premiului ONU pentru Populaţie are o semnificaţie aparte, deoarece în 2019 se aniversează 25 de ani de la Conferinţa Internaţională pentru Populaţie şi Dezvoltare (Cairo, 1994) şi 50 de ani de la crearea Fondului Natiunilor Unite pentru Populaţie. După selectarea câştigătorilor de către comitetul condus de ambasadorul Ion Jinga, premiul va fi înmânat de către Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, la 20 iunie 2019.