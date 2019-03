Klaus Iohannis: Oricum ar fi, cetățenii români sunt prima preocupare pe care o avem

149868 – 22032019 – Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut vineri, 22 martie a.c., la Bruxelles, declarații de presă, înaintea participării la reuniunea Consiliului European.

”Eu cred că avem o șansă reală, cum am spus și ieri, să obținem o ieșire ordonată a Marii Britanii. Oricum ar fi, cetățenii români sunt prima preocupare pe care o avem. Sigur, în varianta încheierii acordului, drepturile lor sunt foarte, foarte bine asigurate, dar noi am purtat multe discuții și în bilateral. Chiar eu am discutat în repetate rânduri cu doamna Prim-ministru May, pentru a avea siguranța că, și în cazul unui No Deal, ajungem, în bilateral, la o înțelegere care este foarte bună pentru cetățenii noștri și, de partea cealaltă, pentru cetățenii britanici. Deci, în această chestiune, stăm bine. Sigur, varianta cea mai bună este încheierea unui acord.

Este foarte bine că aseară, destul de târziu, am ajuns la o înțelegere comună, o înțelegere care, după, cum știți, are două variante. În cazul în care în Marea Britanie se acceptă acordul, se prelungește, pentru a le da posibilitatea să își finalizeze legislația. În cazul în care nu se votează, atunci termenul de prelungire este doar 12 aprilie. O înțelegere care a fost acceptată imediat de partea britanică și credem că este o înțelegere care ne dă o siguranță și nouă, UE27, că lucrurile merg mai departe, dar care dă o șansă reală și Marii Britanii să se hotărască ce dorește, în definitiv”, a declarat președintele Iohannis.