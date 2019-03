149682 – 07032019 – Primaria Capitalei va realiza, in parteneriat cu institutii publice din Japonia, un Centru de Execelenta in Terapie cu Protoni. Terapia cu protoni este o procedura medicala revolutionara prin care se trateaza afectiunile oncologice

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si reprezentantii Companiei japoneze Itochu Corporation au semnat documentele necesare pentru realizarea studiului de fezabilitate al Centrului de Terapie cu Protoni. Acest proiect va fi realizat in parteneriat cu institutii publice din Japonia si reprezinta o premiera pentru sud-estul Europei.

Gabriela Firea: ”Am semnat impreuna cu Itochu Corporation memorandumul referitor la elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea ‘Centrului de Excelenta in Terapie Oncologica prin Protonoterapie in Bucuresti’. Studiul de fezabilitate elaborat de catre Itochu Corporation este finantat de Guvernul Japoniei, prin Ministerul Economiei japonez. Terapia cu protoni este o procedura medicala revolutionara, unica in Romania si in sud-estul Europei, dar care in Japonia functioneaza deja din anul 2000 si prin care sunt tratati foarte multi bolnavi de cancer, mai ales copii. Tocmai din acest motiv am dorit sa preluam modelul japonez pentru tratarea afectiunilor oncologice la cel mai inalt nivel. Mai mult decat atat, in cadrul memorandumului este prevazuta si scolarizarea personalului, pentru ca este vorba despre o terapie noua, inovatoare, care trebuie adusa atat la cunostinta specialistilor, cat si a celor care vor beneficia de ea. De altfel cercetatorii japonezi au primit anul trecut Premiul Nobel pentru Sanatate, tocmai pentru aceste terapii revolutionare de tratare a cancerului. Iata ca prin semnarea acestui memorandum facem primul pas concret pentru ca la Bucuresti sa existe un centru de excelenta in protonoterapie”.

Firea a reamintit ca in cadrul vizitei oficiale pe care a efectuat-o anul trecut in Japonia a vizitat centrul de protonoterapie de la Kyoto si astfel s-au pus bazele unei colaborari prin care si Romania sa beneficieze de astfel de tratamente revolutionare.

Totodata, Firea a mai explicat ca Centrul de Excelenta in Terapie Oncologica va reprezenta un complex complet de tratament, pentru toate tipurile de afectiuni oncologice, cu tehnologie de ultima generatie, (cu 8 echipamente de protonoterapie, alte echipamente de imagistica etc), fiind dedicat atat copiilor cat si adultilor, cu o capacitate de minim 2.400 de pacienti pe an.

Centrul, cu spitalizare de zi, va avea de asemenea si facilitati de cazare pentru parintii copiilor care nu sunt din Capitala. In ceea ce priveste plata tratamentelor, Primarul General a explicat ca aceasta este inclusa in asigurarea costurilor de sanatate, pentru ca este o clinica de stat. Nu vor fi costuri suplimentare pentru tratamentele efectuate in acest centru de excelenta in protonoterapie.

Conform estimarilor expertilor japonezi costurile se ridica la circa 200 de milioane de euro iar durata estimata de executie este de doi ani, de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Avem deja locatia stabilita, Consiliul General al Municipiului Bucuresti aproband propunerea mea care a vizat un teren de 58.000 de mp, situat in sos. Vitan Barzesti nr. 20A. Dupa elaborarea studiului de fezabilitate, care, conform estimarilor specialistilor japonezi va fi finalizat in maxim 10 luni, urmeaza aprobarea indicatorilor tehnico-economici de catre CGMB, iar apoi executia efectiva a proiectului. (In urma elaborarii studiului de fezabilitate se va alege si cea mai buna varianta de realizare a proiectului, respectiv: proiectare cu executie, proiectare, executie si operare sau parteneriat public privat), spune Firea.

Protonoterapia – un tratament revolutionar

In cadrul evenimentului, directorul medical al ASSMB, dr. Turkes Ablachim, a explicat că ”în Romania se inregistreza anual peste 60.000 cazuri noi de cancer. Dupa noile norme acceptate international aproximativ jumatate din acesti pacienti ar trebui sa beneficieze de radioterapie. Ce aduce protonterapia nou in domeniul terapiilor oncologice este selectivitatea si acuratetea. Aceasta tehnologie se bazeaza pe faptul ca protonii elibereaza maximum de energie la finalul traiectoriei stabilita de medic, ceea ce inseamna ca adancimea de penetrare a energiei ionizante este prestabilita si are o precizie submilimetrica. Dincolo de tumora nu mai exista expunere, nu mai exista absorbtie de radiatie ionizanta, astfel ca tesutul sanatos este crutat si tesuturile laterale tumorii nu mai sunt afectate. Acest lucru insemna ca efectele adverse sunt reduse si ca riscurile de aparitie ale unui al doilea cancer dupa tratamentul radioterapic se reduc”.