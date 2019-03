Radu Burnete: ”Pentru Romania este o necesitate existentiala sa scape cat de repede de politicienii inculti si idioti”

149877 – 25032019 – Radu Burnete, Head Of Public Affairs al Foreign Investors Council Romania, avertizeaza ca urmeaza ”schimbari aproape de neimaginat” ca urmare a razboiului informational și atrage atentia ca Romania nu este deloc pregatita pentru ce urmează.

Radu Burnete: ”Urmatoarea dictatura va fi rezultatul unui razboi informational care se da in fata noastra chiar daca nu-l vedem. Manipularile retelelor sociale de pana acum vor fi the good old days cand puteai cu oleaca de scepticism si cateva search-uri pe Google sa desfaci minciuna de adevar. Nu va uitati chioras, n-am dat in teoria conspiratiei. Romania este inexistenta in aceasta noua batalie din cauza capetelor goale din scaune inalte.

Preocupati fiind la noi in sat de banditii de secol XX care fura din bugete publice si apoi dau OuG-uri ca sa-si curete cazierele, pierdem complet din vedere campul de batalie al secolului XXI. Ferme de troli, armate de boti si vaste retele neuronale artificiale vor dezlantui o lupta pentru a controla si defini narativul cum nu ne putem imagina. Ceea ce au facut Rusia sau ISIS sunt varful unui iceberg. Vom intra pe nepregatite in era deep fake-ului in care ochiului si mintii umane ii va fi imposibil sa discearna daca o poza sau un video sunt adevarate si in care aceste vaste retele de deep-learning ne vor cunoaste mai bine decat prietenii nostri si ne vor putea livra, fiecaruia dintre noi, falsuri pe care sa le inghitim pe nemestecate.

Marile puteri isi flexeaza deja muschii in aceasta arena in care nu exista deocamdata nicio regula si nicio limita. Google si Facebook abandoneaza cu repeziciune mantra unor platforme neutre si vor deveni, intr-un fel sau altul, arbitri ai adevarului si parte a jocului politic si geostrategic. Sunt deja. America, Rusia sau China au inteles de ceva vreme ca in noua lume degeaba castigi lupta pe teren daca nu controlezi narativul.

Pentru Romania este o necesitate existentiala sa scape cat de repede de politicienii inculti si idioti care sunt absolut nepregatiti pentru aceste vremuri noi. Nu le inteleg si sunt prea prosti ca sa le mai prinda din urma. Sunt ei insisi niste tine perfecte pentru manipulare si oricum sunt preocupati, dupa cum bine vedem, doar de insule, case de vacanta, masini de lux si clante de aur pe banii nostri. In timp cei ei sunt obsedati de nu stiu ce articol din Codul Penal noile pericole rasar in jurul nostru si noi nu avem nici macar chilotii la indemana, darmite pantalonii.

In loc sa cheltuim sute de milioane de euro pe stadioane prost tencuite ar trebui sa aducem impreuna cei mai buni psihologi, sociologi, matematicieni sau programatori romani de pe planeta asta, sa-i platim regeste si sa ne pregatim pentru ce va sa vina. Nu e scris in stele ca America va fi mereu acolo sa ne tina spatele. Hotomanii inculti pe care i-am lasat la butoane distrug fundatia unei societati asezate si sunt absolut orbi la schimbarile aproape de neimaginat pe care acest inceput de secol le aduce. Din punctul meu de vedere, fiecare ora in care acesti oameni decid pentru noi este un atentat direct la siguranta noastra viitoare pentru ca este o ora in care Romania nu se pregateste sa faca fata noului razboi care se deschide in fata: pentru mintile noastre”.