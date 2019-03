149880 – 25032019 – Regele Iordaniei, Abdulah II, și-a anulat vizita în România după ce premierul Viorica Dăncilă a anunțat duminică, în SUA, că va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anunță Arab News. ”Decizia a venit în semn de solidaritate cu Ierusalimul, ca urmare a declarațiilor de duminică ale premierului Viorica Dăncilă cu privire la intențiile de a muta ambasada la Ierusalim”, se arată în comunicatul oficial. Anunțul a fost făcut de Curtea regală a Iordaniei.

Vizita urma să înceapă chiar astăzi. Regele Iordaniei urma să aibă întâlniri cu președintele Klaus Iohannis și cu liderii Parlamentului.

Mai mult, în marja vizitei urma să fie semnate mai multe documente oficiale, potrivit anunțului Iordaniei: o înțelegere la nivel guvernamental, două memorandumuri de înțelegere și un program de cooperare. De asemenea, un forum economic româno – iordanian urma să aibă loc în marja acestei vizite.

Premierul Viorica Dancila a anuntat, duminica, aflata intr-o vizita in SUA, ca dupa finalizarea analizei ”si in deplin consens”, Romania isi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. ”Dupa finalizarea analizei de catre toti actorii constitutionali implicati in procesul decizional, eu, ca prim-ministru, si guvernul pe care il conduc, vom muta ambasada Romaniei la Ierusalim, capitala Israelului”, a sustinut Dancila.

Premierul Viorica Dancila a negat, apoi, duminica seara, ca a spus la Washington ca va muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Declaratiile sale insa au fost foarte clare. ”In discursul meu am vorbit despre mutarea ambasadei la Ierusalim, dar am spus, am formulat intr-un mod corect, am spus ca trebuie sa indeplinim toti pasii constitutionali, nu am spus eu voi muta ambasada, am spus ca trebuie sa respectam Constitutia. De aceea cred ca declaratia presedintelui si modul in care s-a exprimat presedintele, vorbind despre ignoranta, despre faptul ca nu se stiu pasii de catre premierul Romaniei, nu a facut decat sa ma dezamageasca pentru ca eu am avut o abordare corecta. Si am luat in calcul faptul ca Constitutia trebuie respectata, ca opinia mea este ca trebuie sa facem acest pas asta este altceva, dar este o opinie personala, important este sa respectam Constitutia Romaniei”, a declarat premierul.

Intrebata cum se va pozitiona Romania in cadrul UE ca urmare a acestei decizii, Dancila a afirmat: ”Consider ca Romania trebuie sa aiba propriile sale opinii, sa aiba propriile sale alegeri pentru momentul in care alegem sa avem o opinie separata, asta nu inseamna ca ne pozitionam impotriva statelor membre sau a Uniunii Europene. Dar eu cred ca Romania ar fi mult mai respectata daca avem taria, avem demnitatea sa ne spunem punctul de vedere. Pentru mine acest lucru este foarte important si am vazut aici la Washington cat de important este ca un stat precum Romania sa aiba propria sa opinie”. Premierul Viorica Dancila a declarat ca ar vrea sa aiba o discutie cu presedintele Iohannis.