Ziua Asia-Europe Meeting (ASEM)

149614 – 01032019 – Ministerul Afacerilor Externe al României marchează, la 1 martie, tradiția creată în 2016 de celebrare a Zilei Asia-Europe Meeting (ASEM), la 23 de ani de la stabilirea procesului de consolidare a relațiilor dintre partenerii europeni și asiatici.

Acest proces, profund atașat principiilor fundamentale de promovare a dialogului și a cooperării, pentru o mai bună abordare a provocărilor globale, a angajat un număr tot mai mare de guverne din Europa și Asia. Din 1996, parteneriatul biregional a crescut de la 26 la 51 de țări și 2 organizații partenere, atingând un nivel de maturitate reflectat în cooperarea consolidată prin trei piloni: politic, economic și cultural. Partenerii din Europa și Asia reprezintă împreună peste 60% din populația globală și producția mondială, cu potențial pronunțat de creștere.

România este un partener dedicat acestui demers și apreciază valoarea adăugată a ASEM, ca principală platformă de cooperare între Europa și Asia. Totodată, țara noastră consideră activitățile ASEF drept mijloace importante de aprofundare a contactelor interumane.

La zece ani de la aderarea formală la procesul ASEM, România a marcat un nou nivel de implicare în activitățile ASEM/ASEF, prin găzduirea celui de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor ASEF, în iunie 2018. De asemenea, în mai 2019, în contextul Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene, țara noastră este onorată să organizeze, la București, o serie de evenimente în domeniul educației, valorificând caracterul complementar al formatelor ASEM și ASEF: cea de-a 7-a Reuniune a Miniștrilor Educației ASEM și, pentru prima oară în format back-to-back, Forumul Studenților și Conferința Rectorilor ASEF. Invităm toți partenerii ASEM în România să participe activ, în perioada 11-16 mai 2019, la dezbaterile cu tema “Connecting education: inclusion, mobility and excellence in support of the Sustainable Development Goals “.

Asia-Europe Meeting (ASEM) este un proces interguvernamental, lansat în 1996, la Bangkok, pentru amplificarea dialogului dintre Asia și Europa. Partenerii ASEM includ statele membre UE, Norvegia, Elveţia, Comisia Europeană, Secretariatul ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est) şi 20 de state din Asia: cei 10 membri ai ASEAN (Brunei Darussalam, Cambodgia, Filipine, Indonezia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailanda şi Vietnam), alături de Australia, Bangladesh, R. P. Chineză, R. Coreea, India, Japonia, Kazahstan, Mongolia, Noua Zeelandă, Pakistan, Rusia. România participă la ASEM de la 1 ianuarie 2007. Aderarea formală a ţării noastre a avut loc cu ocazia Summit-ului ASEM 7 (Beijing, 2008).

La Summit-ul ASEM din 2016, din Ulaanbaatar (Mongolia), liderii ASEM au decis instituirea Zilei ASEM la 1 martie, cu scopul de a promova importanța și vizibilitatea acestui parteneriat, sub deviza “Asia meets Europe/Europe meets Asia Day”. Marcată la nivelul tuturor celor 51 de state și 2 organizații partenere, această zi simbolizează o nouă etapă din evoluția ASEM, în care conectivitatea, în toate dimensiunile sale – politică, economică, digitală, instituțională, socio-culturală și interumană – este conceptul-cheie. Următorul Summit ASEM va avea loc în Regatul Cambodgiei, în 2020.