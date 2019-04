Băsescu zice că PSD i-a mințit pe pensionari 

149998 – 04042019 – Traian Băsescu, președintele de onoare al PMP, da publicitatii o serie de calcule prin care încearcă să demonstreze că PSD ”a furat” peste 800 milioane de euro din banii care ar fi trebuit sa ajungă la pensionari.

”Eu macar v-am spus cinstit. Pensionarii au fost pacaliti de Dragnea si ai lui. In realitate, daca se mentinea sistemul cu indexare la 1 ianuarie, pensiile ar fi fost ceva mai mari. Suma totala cu care pensionarii au fost pacaliti in 2018 si 2019 este de 3.855.718.452 RON sau 816.040.475 EURO. Daca pui mana pe creion si incepi sa socotesti, constati ca toata propaganda cresterii pensiilor facuta de PSD este o mare minciuna. Mai mult, tot soiul de autointitulati lideri ai pensionarilor, in frunte cu universitari, apar seara de seara la televizor si, fara rusine, cu tupeul specific activistului pesedist, ii mint pe pensionarii pe care pretind ca ii reprezenta. Bietii de ei, desi in varsta si uneori de multa vreme pensionati, isi pastreaza si acum reflexul creat in timpul vietii active, acela de a fi slugi si propagandisti mincinosi. Conform legislatiei, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual, incepand cu 100 % din rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50 % din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat. Asadar, pensiile trebuiau indexate la 1 ianuarie a fiecarui an, dupa cum urmeaza : la 01.01.2017 cu 5,5%, la 01.01.2018 cu 7%, iar la 01.01.2019 cu 9%. Indexarile au fost suspendate, iar pesedistii s-au asezat comod in fotolii pe la toate televiziunile si s-au asternut pe explicat cum ii slujesc ei pe pensionari prin anularea indexarilor de la inceput de an, compensandu-le si crescand pensiile, sustin ei, in mod mincinos, prin cresterea punctului de pensie, candva, in timpul anului. Voi face calculele pentru anii 2018 si 2019 pentru a demonstra cati bani a furat PSD-ul pensionarilor.

Dar sa revenim la creion si hartie si sa calculam.

1.Premise de calcul pentru anul 2018

Numar pensionari beneficiari de asigurari sociale de stat – 4.691.652 persoane – Pensia medie in Decembrie 2018 – 1.071 RON – Indexarea de 7 la suta incepand cu 01.07.2018 anulata. Crestere punct pensie aplicata de la data de 01.07.2018 – de la 1.000 RON la 1.100 RON, deci o crestere de 10 la suta aplicata de la 01.07.2018. Rata schimb 2018: 1 EURO = 4,65 RON – Pensia medie in 2018 daca s-ar fi aplicat indexarea de 7 la suta cuvenita incepand cu data de 01.01.2018 – (1.071 RON x7) : 100 = 75 RON – reprezinta cresterea pensiei medii lunare daca se aplica indexarea

1.071 + 75 = 1.146 RON – reprezinta pensia medie daca se aplica indexarea de 9 la suta.

1.146 x 12 = 13.752 RON – pensia medie anuala daca se aplica indexarea de 7 la suta. Nu s-a aplicat.

1.2 Pensia medie reala ce s-a platit in 2018 coform programului de guvernare al PSD 1.071 RON x 6 luni = 6.426 RON – pensia medie cumulata in perioada 01.01.2018 la 30.06.2018 (1.071 RON x 10) : 100 = 107 RON – suma cu care creste pensia medie incepand cu 01.07.2018

1.071 RON + 107 RON = 1.178 RON – pensia medie lunara incepand cu 01.07.2018

1.178 RON x 6 luni = 7.068 RON – pensie medie cumulata in intervalul 01.07.2019 la 31.12.2018

6.426 RON + 7.068 RON = 13.494 RON – pensie medie cumulata in anul 2018, conform program PSD.

1.3 Concluzie

13.752 – 13.494 = 258 RON suma pierduta in anul 2018 de fiecare pensionar, raportata la pensia medie.

4.691.652 pensionari x 258 RON = 1.210.446.216 RON – total suma neacordata pensionarilor in 2018

1.210.446.216 RON : 4,65 = 260.311.014 EURO

Premise de calcul pentru 2019: Numar pensionari beneficiari de asigurari sociale de stat – 4.690.199 persoane – Pensia medie in decembrie 2019 – 1.180 RON – Indexarea de 9 la suta incepand cu 01.01.2019 anulata.

– Crestere punct pensie anuntat pentru 01.09.2019 – de la 1.100 RON la 1265 RON, deci o crestere de 15 la suta de la 01.09.2019

Rata de schimb : 1 EURO = 4,76 RON

2.1 Pensia medie in 2019 daca s-ar fi aplicat indexarea de 9 la suta cuvenita pentru anul 2019

(1.180 RON x9) : 100 = 106 RON – reprezinta cresterea pensiei medii daca se aplica indexarea

1.180 + 106 = 1.286 RON – reprezinta pensia medie daca se aplica indexarea de 9 la suta.

1.286 x 12 = 15.432 RON – pensia medie anuala daca se aplica indexarea de 9 la suta. Nu s-a aplicat .

2.2 Pensia medie reala ce se va plati in 2019 coform programului de guvernare al PSD

1.180 RON x 8 luni = 9.440 RON – pensia medie cumulata in perioada 01.01.2019 la 31.08.2019

(1.180 RON x 15) : 100 = 177 RON – suma cu care creste pensia medie incepand cu 01.09.2019

1.180 RON + 177 RON = 1.357 RON – pensia medie incepand cu 01.08.2019

1.357 RON x 4 luni = 5.428 RON – pensie medie cumulata in intervalul 01.09.2019 la 31.12.2019

9.440 RON + 5.428 RON = 14.868 RON – pensie cumulata in anul 2019, conform program PSD.

2.3 Concluzie

15.432 – 14.868 = 564 RON suma pierduta in anul 2019 de fiecare pensionar, raportata la pensia medie.

4.690.199 pensionari x 564 RON = 2.645.272.236 RON – total economie fond pensii in 2019

2.645.272.236 RON : 4,76 = 555.729.461 EURO

Acestia sunt bani neacordati pensionarilor in anul 2019 prin neindexarea pensiilor la 01.01.2019.

Cumulat 2018 cu 2019 urmare a neindexarii de la 01 Ianuarie, pensionarilor nu li s-au acordat urmatoarele sume: 2.645.272.236 RON + 1.210.446.216 RON = 3.855.718.452 RON sau in EURO,

555.729.461 EURO + 260.311.014 EURO = 816.040.475 EURO

Prin mult laudata noua lege a pensiilor PSD a vaduvit pensionarii cu aceste sume. Pensiile ar fi fost mai mari daca se mentinea sistemul de indexare. PSD-ul i-a mintit pe pensionari”, a scris Basescu pe Facebook.