Consilierii locali ai USR se simt intimidați 

150079 – 11042019 – Alin Vieru, Directorul Administrației Domeniului Public Sector 1, a depus o plângere penală împotriva Ilincăi Macarie, consilier local USR, pentru o presupusă ”înșelăciune” din partea acesteia.

”Această plângere penală este o tentativă prin care se dorește intimidarea consilierilor USR și descurajarea discuțiilor cu cetățenii. Plângerea a avut ca pretext întâlnirile publice organizate de Ilinca Macarie în care s-a discutat despre oportunitatea unui proiect al Primăriei Sectorului 1. Este vorba despre proiectul privind realizarea unor parcări automatizate în valoare de 2.100.000. Pentru construirea acestora, vor fi desființate multe dintre locurile de parcare existente. Diferența dintre numărul locurilor care vor fi create și cele care vor fi desființate este de doar 45, ceea ce pune sub semnul întrebării oportunitatea întregului proiect. Până acum, am fost atenționată sau amenințată. Acum văd că cei din PSD au trecut la alt nivel. Mi-au făcut plângere penală doar pentru că am avut curajul să le spun oamenilor că primarul Sectorului 1 pregătește o afacere bănoasă pentru unii dar păguboasă pentru cetățeni. Această plângere penală este strigătul de disperare al unei administrații în agonie. Cei din PSD pur și simplu nu știu ce să ne mai facă pentru a ne reduce la tăcere. Iar ceea ce îi doare cel mai tare este că le spunem oamenilor adevărul. Le spunem cum le sunt irosiți banii de către administrația PSD și cum se fac tot soiul de afaceri necurate sub nasul primarului sau chiar cu girul și aprobarea lui”, a declarat Ilinca Macarie, consilier local al USR Sector 1.

USR București solicită lui Alin Vieru să-și retragă plângerea penală și să renunțe la orice tentativă de intimidare a consilierilor USR. Este obligația aleșilor locali să-i informeze pe cetățeni și să pună în discuție proiectele realizate din bani publici. Consilierii USR spun că își asumă această responsabilitate și nu se vor lăsa intimidați. Ilinca Macarie și toți colegii noștri din Sectorul 1 și din București vor continua să discute cu cetățenii, să-i informeze și să-i încurajeze să-și spună punctul de vedere. Bucureștiul este al bucureștenilor, nu al PSD.