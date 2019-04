Corina Crețu a participat la ultima reuniune a comisiei REGI dinaintea alegerilor europene

150106 – 12042019 – Cu ocazia ultimei reuniuni a comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) din Parlamentul European, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a prezentat cele mai importante realizări ale mandatului său.

“Îmi vine greu să cred că au trecut deja cinci ani de la prima mea întâlnire, în calitate de comisar-desemnat pentru politica regională, cu membrii comisiei REGI. Reuniunea de astăzi a fost deosebit de emoționantă pentru mine, în contextul în care am avut un ultim schimb de păreri cu aceștia, în mandatul curent al Parlamentului European. Am realizat multe în acești cinci ani: de la măsurile speciale dedicate Greciei și până la propunerile privind politica de coeziune pentru perioada de după 2020, iar eforturile noastre s-au concretizat în beneficii pentru cetățenii europeni de pretutindeni și pot spune cu mâna pe inimă că, în demersurile noastre, am avut cei mai buni parteneri posibili“, a declarat comisarul european pentru politică regională Corina Creţu.

Iskra Mihaylova, membru al Parlamentului European, președintele comisiei REGI, a adăugat: “În acești 5 ani, am realizat multe împreună, într-un spirit de bună cooperare. Am apărat existența unei politicii de coeziune pentru toate regiunile, din întreaga Europă, și am promovat o nouă politică de coeziune, reformată, în care accentul este pus pe creșterea durabilă, economia verde și incluziunea socială.”

Referindu-se la realizările ultimilor cinci ani, comisarul european Corina Crețu a menționat următoarele mari domenii:

Nici o regiune rămasă în urmă – sprijinirea unei politici dedicate tuturor regiunilor europene:

Politica de coeziune a avut rezultate pozitive în toate regiunile europene, indiferent de țară. Măsuri speciale au fost elaborate, însă, pentru a acorda sprijin specific regiunilor rămase în urmă și celor în tranziție industrială, iar în particular este vorba de ajutorul esențial acordat de UE regiunilor din Grecia, pentru relansarea economică, după criza din 2008.

O politică de coeziune mai aproape de cetățeni:

Eforturile comune de comunicare au crescut gradul de conștientizare asupra beneficiilor politicii de coeziune în rândul cetățenilor europeni. Totodată, eliminarea multora dintre obstacolele transfrontaliere le-a făcut viața mai ușoară celor 170 de milioane de cetățeni ce trăiesc în regiuni de graniță. Iar grație sprijinului consolidat pentru inițiativele locale, aproximativ 1.500 de teritorii beneficiază de susținerea UE pentru propriile strategii locale de dezvoltare (cu o valoare totală de 32 miliarde de euro).

O mai bună implementare, în special prin simplificarea procedurilor administrative:

În perioada de programare curentă 2014-2020, politica de coeziune a fost simplificată, devenind mai ușor de implementat. Această tendință va continua și după 2020, datorită celor 80 de măsuri de simplificare sprijinite de Comisia Europeană și de Parlamentul European. Colaborarea celor două instituții a permis, de asemenea, realizarea de investiții mai bine direcționate, prin consolidarea conexiunii dintre politica de coeziune și procesul de coordonare a politicilor economice, așa-numitul Semestru european, lucru recunoscut și în Rapoartele de țară 2019.

Facilitarea unei tranziții line către următoarea perioadă de finanțare 2021-2027:

Implementarea programelor politicii de coeziune ar trebui să înceapă încă din data de 1 ianuarie 2021, pentru a garanta faptul că fondurile europene vor fi la dispoziția cetățenilor UE cât de repede posibil. Parlamentul European a depus eforturi susținute în acest sens, prin adoptarea rapidă a poziţiei sale oficiale asupra propunerilor Comisiei Europene privind politica de coeziune 2021-2027.

Comisia REGI este responsabilă, în cadrul Parlamentului European, pentru politica de dezvoltare regională și de coeziune. Comisarul european pentru politică regională participă în mod regulat la reuniunile acesteia.