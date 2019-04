Firea vrea mai mulți polițiști locali pe stradă 

150250 – 26042019 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat Politiei Locale a Municipiului Bucuresti ca in perioada Sarbatorilor Pascale sa fie suplimentat numarul politistilor care patruleaza atat in apropierea bisericilor cat si in centrul Capitalei sau in parcuri.

Astfel, pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, Politia Locala a Municipiului Bucuresti va dubla numarul misiunilor de patrulare la care vor participa politisti locali din cadrul directiilor Ordine Publica, Centrul Istoric si Control, precum si Serviciului Interventii, iar in noaptea de Inviere, echipajele PLMB vor asigura mentinerea fluidizarii traficului si prevenirea producerii unor evenimente care ar putea pune in pericol siguranta publica.

Totodata, in perioada Sarbatorilor Pascale, in special in zona Centrului Istoric, reprezentantii Politiei Locale vor efectua ample actiuni de control care vor avea ca obiect respectarea normelor privind serviciile de transport de tip taxi.

Programul STB de sarbatori

In perioada sarbatorilor de Paste, transportul public de suprafata gestionat de STB va functiona astfel:

În noaptea de Înviere, 27/28.04.2019, liniile de tramvai 1/10 şi 41 vor funcţiona pe întreg parcursul nopţii, cu interval de succedare mărit.

În zilele de 26-29 aprilie 2019 şi 1 mai 2019, mijloacele de transport ale Societăţii de Transport Bucureşti STB SA vor circula după un program corespunzător unei zile de week-end.

Informaţiile specifice unui astfel de program, pentru fiecare linie, se regăsesc pe site-ul STB SA, secţiunea Trasee http://stbsa.ro/v_trasee.

În ziua de 30.04.2019, liniile de transport public de suprafaţă vor funcţiona după un program corespunzător unei zile de week-end, suplimentat cu aproximativ 25%, cu excepţia liniilor regionale care vor circula normal.

De asemenea, cu ocazia desfăşurării Slujbei de Înviere la Biserica Sfânta Treime Ghencea de pe Str. Mihail Sebastian, în noaptea de 27/28.04.2019, între orele 19:00-04:00, traficul rutier va fi restricţionat total între str. Novaci şi Calea 13 Septembrie.

Având în vedere aceste măsuri, Societatea de Transport Bucureşti va modifica circulaţia mijloacelor de transport din zonă, sub coordonarea agenţilor de la Brigada Rutieră, astfel:

Linia 173 va funcţiona în ziua de 27.04.2019, începând cu ora 19:00 până la retragere, pe un traseu modificat în ambele sensuri de la intersecţia Calea 13 Septembrie/Str. Mihail Sebastian pe Calea 13 Septembrie, Şos. Progresului, Calea Rahovei, apoi traseul de bază.

Linia N120 va funcţiona în noaptea de 27/28.04.2019, între orele 00:00-04:00, pe un traseu modificat în ambele sensuri de la intersecţia Calea 13 Septembrie/Str. Mihail Sebastian pe Calea 13 Septembrie, Şos. Progresului, Calea Rahovei, Şos. Alexandriei, apoi traseul de bază.

De asemenea, în perioada 26-30 aprilie 2019 şi 1 mai 2019, Centrele de Emitere şi Reîncărcare Carduri de transport vor funcţiona după un program corespunzător unei zile de week-end.

Orarul Centrelor de Vânzare este actualizat zilnic pe pagina de internet: http://stbsa.ro/punct_bilet.php. – Foto: YouTube