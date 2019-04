149947 – 01042019 – Guvernul împrumută din nou aproape un miliard de euro, după ce săptămâna trecută a luat într-o zi alte trei miliarde de euro pe tremen lung.

Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa imprumute de la banci in aprilie 3,62 miliarde de lei, inclusiv sumele suplimentare, cu 46,5% mai mult decat in martie si cu 27,3% peste cea atrasa.

Noile imprumuturi vin la scurt timp dupa ce Romania s-a indatorat masiv printr-un imprumut pe pietele externe. Mai exact, e vorba despre 3 miliarde de euro atrase de pe pietele externe, fiind prima data cand Romania s-a imprumutat pe 30 de ani in euro.

Finantele si-au propus pentru martie o suma de 2,47 miliarde de lei, dar au atras 2,827 miliarde de lei, dintre care 2,727 miliarde de lei suma tinta orientativa, potrivit datelor afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Pentru a obtine suma vizata in aprilie, MFP a anuntat ca va scoate pe piata titluri de stat in valoare de 400 de milioane de lei, cat in luna precedenta, printr-o singura licitatie, care va fi organizata la data de 11 aprilie si care va avea o maturitate de un an.

Finantele au programate alte sapte sesiuni pentru a vinde obligatiuni guvernamentale, cu una mai mult decat luna precedenta, iar suma totala dorita este de 3,2 miliarde de lei, cu 54,6% peste suma vizata luna trecuta.

Mai exact, MFP planuieste sa imprumute o suma tinta orientativa de 2,8 miliarde de lei, cu 55,55% mai mult decat cea vizata in martie, pe care sa o completeze cu 420 de milioane de lei din sapte sesiuni suplimentare de oferte neconcurentiale, un nivel, de asemenea, cu 55,55% peste cel vizat luna precedenta.

Finantele vor organiza trei sesiuni de obligatiuni guvernamentale de cate 500 de milioane de lei, doua de cate 400 de milioane de lei, una de 300 de milioane de lei si alta de 200 de milioane de lei, carora le corespund unele neconcurentiale de cate 75 de milioane de lei, 60 de milioane de lei, 45 de milioane de lei si 30 de milioane de lei.

