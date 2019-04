Iohannis despre ”încercarea jalnică” a PSD

150111 – 12042019 – Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, dupa intalnirea cu delegatia social-democraților, in care Liviu Dragnea a inclus doi ”detinuti politic” că ”ca incercarea PSD de a se folosi de necazul acestor doi fosti detinuti pentru a-si legitima asaltul la justitie e o incercare jalnica”.

Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut lui Eugen Nicolicea sa iasa de la consultarile purtate la Palatul Cotroceni pe tema Justitiei, vineri dimineata. Seful statului a dorit sa ramana singur la discutii cu cei doi fosti detinuti.

Iohannis: Romanii se tem ca PSD va subjuga politic justitia.

Sunt convins ca PSD e vinovat ca Romania nu s-a dezvoltat mai bine.

Am discutat despre referendum si am reiterat asteptarile mele in ceea ce priveste actiunea Parlamentului, am reiterat ca astept un raspuns rapid si pozitiv la scrisoarea mea de consultare. In consecinta este nevoie de referendum si vom avea nevoie de referendum si vom avea pe 26 mai.

Din delegatia PSD au facut parte doi fosti detinuti politici. Mi-am facut timp si i-am ascultat pe cei doi, am auzit doua povesti de viata cutremuratoare.

Reiterez ce am spus: tortionarii comunisti trebuie trasi la raspundere si sa suporte consecintele legii. Dar trebuie sa spun ca incercarea PSD-ului de a se folosi de necazul acestor doi fosti detinuti politic pentru a-si legitima asaltul la justitie e o incercare de-a dreptul jalnica. Nu-mi imaginez ca cineva care a fost nedreptatit in perioada comunista, cineva de care si-au batut joc comunistii isi doreste altceva decat o justitie dreapta si independenta. Si pentru ca romanii trebuie sa dea un raspuns asaltului pesedist asupra justitiei convoc acest referendum din 26 mai.

Ar fi trebuit tot azi sa vina si ALDE. Ei nu au venit. ALDE nu e interesat de un dialog cu presedintele Romaniei, ALDE nu e preocupat nici de situatia justitiei din Romania.

Social-democratul Eugen Nicolicea, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat vineri că Parlamentul va aviza favorabil solicitarea preşedintelui Klaus Iohannis privind referendumul din 26 mai. Foto: Aktual24.ro