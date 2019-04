Klaus Iohannis:”Sunt persoane nepotrivite pentru funcția de ministru și, în consecință, nu accept această remaniere”

150223 – 23042019 – ,Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 23 aprilie a.c., la Palatul Cotroceni, declarații de presă.

În legătură cu propusa remaniere guvernamentală, am analizat întreaga situație și, după părerea mea, această remaniere este un fel de farsă. Nu are absolut, dar absolut nimic, de a face cu îmbunătățirea actului de guvernare, chit că de așa ceva am avea nevoie. Nu are absolut nicio treabă cu agenda românilor sau cu agenda României. Este cauzată de o răfuială mai degrabă din interiorul PSD. Ca atare, mi se pare că este, această remaniere întreagă, neavenită.

Pe de altă parte, avem cele trei demisii și, la un moment dat, evident că aceste trei persoane vizate vor pleca. Însă, cele trei propuneri, care au fost făcute pentru a înlocui miniștrii care pleacă, sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru funcția de ministru și, în consecință, nu accept această remaniere, așa cum mi-a fost propusă. Pentru a merge totuși mai departe, am avut o discuție telefonică cu doamna Prim-ministru și am rugat-o fie să vină cu alte propuneri pentru persoanele care vor prelua cele trei portofolii care, într-un final, se vor vacanta, fie să vină cu propuneri pentru miniștri interimari până când PSD vine cu niște propuneri pe care le pot accepta.

