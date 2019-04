La Tulcea a fost inaugurată Bursa de Peşte

150039 – 08042019 – La Tulcea a fost inaugurată astăzi oficial Bursa de Peşte, un mecanism care să ajute la stabilirea unui preţ de referinţă pentru fiecare specie de peşte şi să elimine diferenţele de preţ, în favoarea cumpărătorilor.

La eveniment a participat şi premierul Viorica Dăncilă, care a vorbit despre importanţa economică şi socială a Bursei de Peşte de la Tulcea.

”Resursa piscicolă bogată din Deltă merită o piață concurenţială cu adevărat funcţională, având în vedere că agricultura și pescuitul contribuie semnificativ la economia județului Tulcea și asigură locuri de muncă pentru aproape 30% din populație. Aceste cifre argumentează, o dată în plus, importanța economică și socială pe care o are noua Bursă de Pește din Tulcea, un proiect în valoare de aproape 6 milioane de euro, finanțat din fonduri naționale și europene. Am vizitat astăzi punctele tehnologice importante pentru activitatea bursei și sala de unde pot fi urmărite tranzacționările. Ceea ce am remarcat este accentul pus pe adaptarea la cerințele de performanță ale unei burse moderne, în deplin acord cu cerințele economiei competitive”, a declarat Viorica Dăncilă.

De asemenea premierul a anunţat şi demararea unui nou program guvernamental pentru revitalizarea sectorului piscicol menit să sprijine familiile de pescari şi să încurajeze prelucrarea produselor piscicole. ”Avem o viziune integrată cu privire la dezvoltarea acestei zone. Mă bucur să anunț astăzi, la Tulcea, un nou program guvernamental pentru revitalizarea sectorului piscicol, menit să sprijine familiile de pescari şi să încurajeze prelucrarea produselor. Programul guvernamental va include scheme de ajutor de stat pentru acvacultură şi pentru susținerea industriei alimentare de profil.

Pentru locuitorii Deltei, ca, de altfel, pentru toți românii, ne dorim servicii de sănătate și de educație mai bune, drumuri moderne și transport în condiții de siguranță.

În acest sens, introducem mecanisme noi, simple şi eficiente pentru finanţarea investiţiilor comunităților locale, ale locuitorilor din mediul rural şi ale oamenilor de afaceri care doresc să facă investiţii în localităţile rurale, a mai spus premierul.

Viorica Dăncilă s-a întâlnit şi cu pescarii tulceni care i-au vorbit şefei guvernului despre nemulţumirile lor privind fenomenul de colmatare a apelor, lipsa zonelor de reproducere pentru speciile de peşti migratori, creşterea populaţiilor de păsări şi lipsa subvenţiilor în sectorul piscicol. Sursa:romania-actualitati.ro