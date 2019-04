150036 – 08042019 – Deputatul Claudiu Năsui lansează platforma Open Budget 2019, bugetul statului într-un format ușor de înțeles și navigat.

Platforma Open Budget 2019 a fost lansată astăzi și încearcă să răspundă la întrebările: ”Unde se duc banii pe care îi ia statul de la noi? Cine și pe ce îi cheltuie?”

“Ministerul Finanțelor publică anual peste 800 de pagini de tabele în format pdf cu bugetul statului. Dar, fără să ai o cunoaștere specializată a domeniului și câteva zeci de ore la dispoziție, tabele ministerului sunt imposibil de înțeles. Orice informație e acul în carul cu fân. Nu este normal ca statul să ne ia aproape jumătate din tot ceea ce producem și nici măcar să nu încerce să ne arate într-un mod inteligibil unde merg banii aceia. De aceea, am făcut o platformă care să traducă pdf-urile statului pentru toată lumea într-o singură platformă: Open Budget.” a delcarat Claudiu Năsui, membru al comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Deputatul susține că publicarea unui număr masiv de tabele în format pdf nu înseamnă să fii transparent, mai ales că ele sunt aproape imposibil de folosit. Statul bifează astfel doar o căsuță administrativă că a arătat unde se duc banii, dar fără ca acest lucru să fie clar sau accesibil cetățeanului de rând. În opinia deputatului, statul nu are niciun fel de interes să fie transparent. Pentru conducătorii diverselor instituții de stat, opacitatea este un lucru bun. Opacitatea face mai ușoară manipularea și, mai ales, corupția.

În ceea ce privește funcțiile platformei, pe OpenBudget.ro putem vedea veniturile și cheltuielile din șase bugete centrale ale statului. Tot pe OpenBudget.ro putem să navigăm prin cheltuielile statului și să vedem cheltuielile pe minister/agenție, pe destinație (sănătate, educație, transport, etc.) și pe natură (cheltuieli de personal, dobânzi, bunuri și servicii, etc.).

Năsui oferă un exemplu: ”Putem vedea cât va cheltui MAI pe bunuri și servicii întrebuințate pentru ordine publică. În plus, fiecare utilizator poate să modifice alocările bugetare efective pentru a construi o variantă proprie a bugetului statului. Poate inclusiv să modifice nivelul taxării și, în funcție de asta, să vadă cum se modifică veniturile statului.”

Proiectul este deja la a șasea ediție de când traduce bugetul statului sub forma Open Budget. Motivul pentru care este publicat foarte târziu anul acesta este faptul că bugetul a fost adoptat foarte târziu, abia pe 15 martie.

*Platforma Open Budget nu este finanțată, nu a fost și nu va fi vreodată finanțată din fonduri publice. A fost făcută prin munca voluntară a câtorva oameni dedicați, iar rezultatele le puteți găsi aici: https://openbudget.ro/buget/2019/