Precizări ale deputatului Eugen Nicolicea

150213 – 23042019 – În ultimele zile au apărut tot felul de informații denigratoare la adresa mea, care mai de care mai exagerate, negative sau chiar falsuri grosolane, preluate și rostogolite în fel și chip.

Sunt unul dintre cei mai vechi membri ai Parlamentului României. De peste 26 de ani, am participat la elaborarea celor mai relevante legi ale Forului Legislativ. Cunosc majoritatea legilor importante în litera și spiritulul lor. În lunga experiență în Legislativ, am făcut parte din comisiile pentru revizuirea Constituţiei României, iar de aici și insistența pe care o manifest de fiecare data pentru respectarea Constituției României.

Mai mult de 10 ani am fost membru și am condus una dintre cele mai importante comisii permanente, Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților. Am fost chestor, secretar și vicepreședinte al Camerei Deputaților, în mai multe legislaturi și în diverse componențe politice ale majorității parlamentare, președinte al Comisiei pentru regulament, membru al Comisiei speciale pentru elaborarea Codului penal și a Codului de procedură penală (atât în 2007, cât și în prezent) și al mai multor comisii de anchetă. De asemenea, am fost ministru și am ocupat o funcție în administrația publică locală, cunosc atât problemele cu care se confruntă administrația publică locală, cât și cea centrală.

A susține că o vechime de aproape 27 de ani în Parlamentul României nu înseamnă și experiență juridică, înseamnă să fii rău intenționat sau de o calitate intelectuală îndoielnică, fără a mai pune în discuție lipsa de respect față de cea mai importantă instituție a democrației.

PS: Iar în ceea ce privește facultatea de drept, sau alfel spus, “marele secret al lui Nicolicea”, de fapt, nu era niciun secret. Cei care s-au interesat au primit imediat informațiile solicitate de la Universitatea Spiru Haret, inclusiv că am absolvit cu nota 10 la examenul de licență. Ca orice deontologi în stare pură, din decembrie 2017 și până în prezent nu au catadicsit să furnizeze măcar și această informație. Din păcate, nici de această data nu au lăsat datele oficiale să strice un subiect atât de “senzațional”.