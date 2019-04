Primăria Capitalei câștigă procesul cu Vesta Investment 

150024 – 08042019 – Primaria Municipiului Bucuresti anunță că a castigat in instanta procesul prin care se cerea suspendarea Hotararii nr. 531/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale, instalarea, intretinerea si functionarea sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane, in scopul asigurarii sigurantei traficului si pentru fluidizarea acestuia in Municipiul Bucuresti catre Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A.

Decizia instantei vine ca urmare a faptului ca, in luna martie a anului 2018, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a fost chemat in judecata de Vesta Investment SRL, prin dosarul nr. 32472/3/2018, care a solicitat suspendarea Hotararii de Consiliu mai sus mentionate.

Scopul delegarii gestiunii activitatilor de organizare si optimizare a circulatiei catre Compania Municipala Managementul Traficului S.A. este acela de a oferi bucurestenilor servicii publice de calitate la un pret mult mai mic.

Un exemplu in acest sens este managementului traficului in Capitala, unde compania municipala presteaza servicii cu mult mai ieftine decat cele oferite in trecut de compania privata care se ocupa de acest domeniu.

Concret, o licenta de integrare a intersectiilor in sistemul automat de management al traficului costa anterior delegarii gestiunii serviciului 50.000 de euro, iar in prezent, 2.000 de euro, de la acelasi producator.

In data de 18.10.2018, Tribunalul Bucuresti, prin Sentinta nr. 6484/18.10.2018, a dispus suspendarea executarii HCGMB nr. 531/23.08.2018.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a formulat recurs impotriva Sentintei nr. 6484/18.10.2018.

In recurs, Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA a formulat cerere de interventie in favoarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cerere admisa de Curtea de Apel Bucuresti.

Conform informatiilor publicate pe portalul instantelor de judecata in data de 04.04.2019, Curtea de Apel Bucuresti a dispus urmatoarea solutie: ”Admite recursul. Caseaza sentinta recurata si, in rejudecare, respinge cererea ca neintemeiata. Definitiva”.